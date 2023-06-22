«دبي الإسلامي» يدعم «يد الخير» بـ 5 ملاييـن درهم

تلقت مبادرة «يد الخير»، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مساهمة سخية من بنك دبي الإسلامي، أتاحت لها توسيع مظلة المشمولين بها من السجناء والملاحقين قضائياً بسبب قضايا إيجارية في الإمارة.

وبلغت قيمة مساهمة البنك خمسة ملايين درهم، ليبلغ حجم التبرعات المقدمة للمبادرة، منذ إطلاقها في 12 يونيو الجاري، 10 ملايين و500 ألف درهم.

وتهدف المبادرة إلى حل أزمة أشخاص من الملاحقين والمحكومين في قضايا إيجارية، في الإمارة، قبل حلول عيد الأضحى المبارك (الأربعاء المقبل)، لضمان عودتهم إلى أسرهم ومشاركتها الفرحة بحلول هذه المناسبة المباركة. وتستهدف المبادرة 121 سجيناً، تبلغ مديونياتهم ستة ملايين و635 ألفاً و634 درهماً. وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد السجناء المتعثرين في قضايا إيجارية بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة دراسة الحالات في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى: «نتوجّه لبنك دبي الإسلامي بجزيل الشكر والامتنان نظير مساهمته في دعم عمل حملة (يد الخير) وتقديم المساعدة والدعم للأسر المتعسرة في دفع الإيجارات من خلال الإفراج عن مسجوني القضايا الإيجارية قبل عيد الأضحى المبارك».

وأضاف موسى أنّ «مبادرة (دبي الإسلامي) تؤكّد التزامه بتعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر المتعثرة، ورسم البسمة على وجوه أفرادها بعد تفريج كربهم».

وثمّن القاضي عبدالقادر موسى مساهمة بنك دبي الإسلامي في الحملة وتقديم تبرع مالي بقيمة خمسة ملايين درهم، ووصفها بالوقفة النبيلة التي تبدر عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي تجاه الحالات الإنسانية.

وأكد أن مبادرة المركز مع صحيفة «الإمارات اليوم» لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد من مسجوني القضايا الإيجارية ممن صدرت أحكام قضائية في حقهم، تسهم في تعزيز وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع أفراداً ومؤسسات، وإعطائهم فرصة جديدة ليعيشوا حياة مستقرة مع أسرهم، خالية من الديون والأحكام القضائية.

ومن جانبها، قدمت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، الشكر إلى بنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي وإسهامه في مبادرة «يد الخير»، الذي يأتي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت إن «الإقبال من أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في المبادرة هو ما زاد طموحنا للإفراج عن عدد أكبر مما كان مستهدفاً من المتعثرين في قضايا إيجارية»، مشيرة إلى أن «تجاوب البنك السخي مع (يد الخير) يؤكد الثقة في مبادرات الصحيفة، ويعزز دورها المجتمعي».

ودعت بوسمرة المؤسسات الحكومية والخاصة إلى أن تحذو حذو بنك دبي الإسلامي في المسارعة لتقديم الدعم اللازم لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية الوطنية، التي تصب في الصالح العام.

يشار إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وصحيفة «الإمارات اليوم»، وقّعا مذكرة تفاهم لتبني مبادرة «يد الخير»، التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في حل الأزمات والقضايا المجتمعية من خلال الإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، ممن حكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تشجيعهم على تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.

شريك استراتيجي

يمكن للمتبرعين المساهمة في مبادرة «يد الخير»، التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وصحيفة «الإمارات اليوم»، عبر شريك الصحيفة الاستراتيجي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، من خلال حساب الدائرة البنكي المخصص لـ«الخط الساخن».