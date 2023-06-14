دعم جديد لـ «يد الخير».. «أوقاف دبي» تتبرع بـ 500 ألف درهم

تكفّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بسداد مبلغ 500 ألف درهم لمصلحة مبادرة «يد الخير»، التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الايجارية في دبي، للإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا إيجارية قبل عيد الأضحى.

وتهدف المبادرة، التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية، إلى مشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع في التبرع لإطلاق سراح السجناء المتعثرين إيجارياً في دبي.

وبلغ حجم التبرعات للمبادرة، منذ إطلاقها أول من أمس، خمسة ملايين و500 ألف درهم، حيث يكفي هذا المبلغ للإفراج عن 78 سجيناً من المتعثرين المشمولين في المبادرة.

وتشمل المبادرة 121 سجيناً، تبلغ مديونياتهم ستة ملايين و635 ألفاً و634 درهماً.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد السجناء المتعثرين إيجارياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

دعم

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوّع، أن «المؤسسة» لا تدخر جهداً للمشاركة في المبادرات المجتمعية، الرامية إلى مساندة الفئات المحتاجة، لاسيما دعم الحالات الإنسانية المتعثرة في قضايا مالية.

وأشار إلى حرص «المؤسسة» على دعم أولئك المتعثرين، وتقديم يد العون لهم مع اقتراب عيد الأضحى ليفرحوا بالعيد في بيوتهم وسط عائلاتهم.

وقال المطوّع إن «أوقاف دبي» تسعى دائماً لأن تكون سبّاقة في ميادين العمل الخيري، والإسهام في تعزيز أواصر التماسك الاجتماعي والتكافل بين كل شرائح المجتمع ومؤسساته، لافتاً إلى أن المؤسسة حريصة على المشاركة في المبادرات الإنسانية، التي تطلقها صحيفة «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع الشركاء، كونها تسهم في تقديم الدعم للفئات المستهدفة، وفق تقارير مفصّلة تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة.

تكاتف

من جهته، أعرب رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، عن شكره لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، لتبرعها بمبلغ 500 ألف درهم لمبادرة «يد الخير» للمساعدة في الإفراج عن المسجونين، ممن هم على ذمم مطالبات مالية إيجارية.

ونوّه موسى بدور «المؤسسة» في دعم مبادرة «يد الخير»، مشيراً إلى أن مثل هذه الإسهامات الإنسانية تعبّر عن التكاتف والمسؤولية التي تبديها مؤسسات دبي تجاه المجتمع، الأمر الذي يعزز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في مساعدة الحالات الإنسانية، المتضررة من قضايا الدعاوى الإيجارية، التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية عن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

تفاهم

وكان مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، وقّعا مذكرة تفاهم لتبني مبادرة بعنوان «يد الخير»، تهدف إلى السعي للإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، ممن حكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

تبرع

يمكن للمتبرعين الإسهام في مبادرة «يد الخير»، التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، عبر شريك الصحيفة الاستراتيجي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك من خلال حساب الدائرة البنكي المخصص لـ«الخط الساخن».

للإطلاع على كشف مبادرة «يد الخير» للإفراج عن المتعثرين إيجارياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.