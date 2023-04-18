«يداً بيد» مبادرة أمنية لتأهيل الأحداث

نظمت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ملتقى رمضانياً للأحداث وعائلاتهم ضمن مبادرة «يداً بيد» بمشاركة مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وجمعية «حياة» للرعاية اللاحقة.

وأكد مدير إدارة رعاية الأحداث، العقيد بهيان حمد العامري، أن مشاركة الجهات المجتمعية في تنفيذ برامج وورش عمل بمختلف المجالات سواء المهنية أو النفسية أو الأسرية أو المشاريع التطويرية للأحداث تسهم في العملية التأهيلية للحدث وأسرته حتى ما بعد الإفراج.

وشاركت مؤسسة التنمية الأسرية في تقديم ورشة توعية بعنوان «مواجهة الأُسر للسلوكيات الدخيلة لدى الأبناء»، وعرضت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتعاون مع برنامج «أصنع» في عرض نبذه عن مشروع تدريبي مهني للأحداث، كما شاركت جمعية حياة للرعاية اللاحقة بتقديم نبذه عن الجمعية ودورها في المجتمع من خلال البرامج والرعاية وكيفية الاستفادة من خدماتها للأحداث وأسرهم وأسهمت في تقديم مبادرة إفطار صائم للأحداث وأسرهم.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الأحداث المتفوقين في البطولات الرياضية الرمضانية التي أقيمت في الإدارة.