33 مليون مستفيد حول العالم من مبادرات «نور دبي»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سبتمبر 2008، مبادرة نور دبي، رداً على الإحصاءات المتوافرة لدى منظمة الصحة العالمية حول العمى وأمراض العيون، حيث ثبت أن الإعاقة البصرية في تزايد مستمر، والمقلق في الأمر أن شخصاً واحداً في العالم يصاب بالعمى كل خمس ثوان.

وتستهدف المبادرة التي تندرج تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، علاج ووقاية الملايين من العمى، والوصول إلى عالم متحرر من أمراض العيون، وأطفال لا يهددهم شبح فقدان نعمة البصر.

وأُسست «نور دبي» برؤية واضحة، وهي عالم خالٍ من مسببات العمى والإعاقة البصرية، وتولت توفير برامج علاجية ووقائية وتعليمية للعلاج والوقاية من العمى وضعف البصر في البلدان النامية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية الإنسانية التي نفذتها «نور دبي» 33 مليون شخص حول العالم.