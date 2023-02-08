«بيت الخير» ترصد 50 مليون درهم لدعم الأسر المحتاجة في رمضان

أفادت «بيت الخير» بأنها تكثف تحضيراتها للموسم الرمضاني، لافتة إلى أنها رصدت مبلغ 50 مليون درهم للأسر المتعففة والحالات المحتاجة خلال حملتها الرمضانية الجديدة «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» من خلال حزمة من المشروعات التي تقدم الدعم الغذائي، وتهيئ للمستفيدين كل أسباب الإسناد والإسعاد والدعم الطارئ خلال الشهر الكريم.

وأضافت أنها أعدت حزمة من المشروعات الخاصة التي سيعلن عن تنفيذها تباعاً قبل وخلال رمضان، وفي مقدمتها مشروع «المير الرمضاني» الذي سيقدم دعماً غذائياً بقيمة 4.7 ملايين درهم، ستوزع على الأسر على شكل بطاقات شرائية، تراوح قيمة البطاقة من 1000 إلى 3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، لتعزز بها مخزونها التمويني خلال الشهر.

وأوضحت الجمعية أن مشروع إفطار صائم سيشهد تطوراً نوعياً مع استقرار مرحلة التعافي داخل الدولة، بعد الجائحة التي أثرت على فعاليات المشروع، لتعود موائد الإفطار في المساجد بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط الرمضاني في كل إمارة، لافتة إلى أنها رصدت حتى الآن مبلغ 4.5 ملايين درهم لتوزيع 450 ألف وجبة، بمعدل 15 ألف وجبة إفطار يومياً تتكفل بها الجمعية، وتركت الباب مفتوحاً للتبرعات بالوجبات أو المبالغ التي يكلف بها الداعمون والمحسنون الجمعية لتوزيعها، من خلال فريقها الميداني المدرب، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية في قدرته على توزيع الوجبات المجتمعية بالسرعة الكافية، مهما كانت الأعداد المستحقة في وقت واحد.

وبدأت مبادرات إفطار الصائمين تكتمل، حيث اتفقت «بيت الخير» مع جمعية الإحسان الخيرية على توزيع 4000 وجبة يومياً، ضمن مبادرة «كسر الصيام» التي أطلقتها «الإحسان الخيرية» لتوزيع وجبات الإفطار على التقاطعات والإشارات في دبي، لتفطير السائقين المتأخرين عن أسرهم وموائدهم.

وبينت أنه سيتم تنفيذ مشروعَي زكاة الفطر والعيدية على أعتاب عيد الفطر لتعزيز فرحة الأسر بالفطر، وإسعاد أبنائها خلال العيد، بتقديم دعم قيمته 2.5 مليون درهم، كما رصدت الجمعية ثلاثة ملايين درهم لدعم الغارمين الذين حبسوا بسبب مديونيات عجزوا عن أدائها بالتعاون مع صندوق الفرج والمؤسسات الإصلاحية العقابية. وأكدت أنها ستستمر بالمشروعات الخيرية الشهرية خلال أشهر الحملة كالمعتاد، لكن تركيز الجمعية سيتجه لفك كربة الأسر والحالات المعسرة التي تمر بظروف إنسانية ومالية قاهرة، من خلال مشروع المساعدات الطارئة الذي رصد له مبلغ 29 مليون درهم.