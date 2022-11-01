جامعة الإمارات تنظم منصة توظيف لأصحاب الهمم

نظم مركز التوظيف وشؤون الخريجين في جامعة الإمارات، فعالية «عرض منصة توظيف أصحاب الهمم»، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بحضور كل من رئيس خدمات إدارية في إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، آمنة الخميري، وخبير لغة إشارة من وزارة تنمية المجتمع، عبير زيد، ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية في وزارة تنمية المجتمع، عبدالله خالد الهاشمي، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والإداريين، والطلبة الخريجين من أصحاب الهمم.

وقدمت الخميري عرضاً تعريفياً شاملاً عن «منصة توظيف أصحاب الهمم»، التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع لتحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأداء العام لجميع العاملين في هذا النطاق، كما تضمنت إجراءات التسجيل في المنصة والتي تقدم الخدمة لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل، بحيث يطلب منهم إبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم التي يتمتعون بها، من أجل البحث لهم عن فرص عمل في سوق العمل، وتحويلهم إلى المهن والأعمال المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم، وكذلك الخدمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة التي ترغب بتوظيف أصحاب الهمم، وبالتالي يطلب منها تقديم المواصفات والمتطلبات المهنية المطلوب مزاولتها في بيئة العمل، من أجل البحث عن أشخاص مناسبين لها.

واستعرض الهاشمي، وهو من أصحاب الهمم، تحت عنوان «قصص ملهمة»، تجربته الشخصية وقصة نجاحه وتحدياته وتطوره في السلم الوظيفي، ووجه الدعوة للطلبة الخريجين من أصحاب الهمم للعمل على تطوير مهاراتهم الأكاديمية، والمهنية لاستكشاف الفرص المتاحة، والعديدة التي توفرها مؤسسات الدولة، من القطاعين العام والخاص لأصحاب الهمم.

ويعمل مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات من خلال خدمات التوظيف على ربط الجامعة والخريجين بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وتعريف الطلبة بالمؤسسات ومتطلبات سوق العمل من جهة، والتعاون المستمر مع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في الدولة لتقديم برامج تدريبية وفرص وظيفية عالية الجودة، تساعد الطلبة في تأهليهم للانخراط والمنافسة في سوق العمل، نظراً لما توليه جامعة الإمارات من أهمية لبناء علاقات قوية ودائمة ومثمرة مع مؤسسات الدولة لتأهيل الكوادر الوطنية للمشاركة في التنمية والنهوض بالمجتمع.