«البلديات والنقل» تُطلق مبادرة «نشاوركم» للتواصل مع المجتمع

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي والجهات التابعة لها مبادرة «نشاوركم» لتعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع والجهات المعنية، للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز جودة حياة المجتمع ويضمن رفاهيته.

وتركز مبادرة «نشاوركم»، التي ستعقدها الدائرة والجهات التابعة لها في مجالس الأحياء أو الملتقيات السكانية، على نقاط عدة تهدف إلى التواصل مع المجتمع في مختلف مناطق الإمارة، وتتضمن فتح حوارات مع الفئات المجتمعية، والاستماع لها بشكل مباشر، لتنفيذ العمليات لاحقاً بما يتناسب مع احتياجات سكان الإمارة، ويفتح باب شراكة دائمة بين الدائرة وأفراد المجتمع.

وتغطي الحوارات ضمن سلسلة مجالس «نشاوركم» قطاعات حيوية عدة تتضمن قطاعات الخدمات البلدية، والبنية التحتية، والمظهر العام للإمارة، وشبكة النقل المتكامل، والقطاع العقاري، والنمو العمراني.

وتهدف الدائرة أيضاً، من خلال المبادرة، إلى تعزيز التواصل مع المواهب الشابة، كجزء من استراتيجيتها لتنمية إمكاناتهم كركيزة أساسية وقوة دافعة لعجلة التنمية والتغيير في المستقبل، والاستفادة من أفكارهم المبتكرة، والتعرف أكثر إلى تطلعاتهم التي سيسهمون من خلالها في تخطيط مدن المستقبل الذكية والمناطق الحيوية، والمساحات المجتمعية.