«دار البر» تُنفق 206 ملايين درهم على مشروعات إنسانية

أنفقت جمعية دار البر 206 ملايين و541 ألف درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 2.9 مليون شخص، داخل الإمارات ودول عدة حول العالم.

وبلغ عدد المشروعات 22 ألفاً و517 مشروعاً تنموياً خيرياً إنسانياً مُستداماً.

وبيّن الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للجمعية، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن الجمعية شيدت 2144 مسجداً، و8121 مشروعاً لتوفير المياه، و3433 مشروع وقف خيري، ودعمت 4929 مشروعاً للأسر المنتجة، و5285 مشروعاً طبياً.

كما نفذت مشروعات في 37 دولة.

وأسهمت في دعم مبادرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار حملات الإغاثة الإنسانية، في عدد من الدول المنكوبة والأقل نصيباً من التنمية والاستدامة.

وشملت سورية والعراق، ودعم حملة الـ100 مليون وجبة انطلاقاً من الإمارات، ودعم مشروعات الآبار في نيجيريا. وأكد المهيري إنفاق الجمعية في حقل رعاية وتأهيل الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم والطلبة المحتاجين، وبناء دور الأيتام.

وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات 68 ألفاً و893 مستفيداً.

وقدمت «دار البر»، ممثلة بإدارة الزكاة في قطاع المشاريع والزكاة، مساعدات محلية لمصلحة 346 ألفاً و541 مستفيداً، من أموال الزكاة التي تتلقاها من الأهالي، لتلبية احتياجات 2052 حالة إنسانية من الفقراء، إضافة إلى إنفاق الجمعية في 11 حقلاً خيرياً.