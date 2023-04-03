«أوقاف دبي» تدعم «ياك العون4» بمليون درهم

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي بمبلغ مليون درهم، تكفي لإنهاء معاناة ثمانية مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً ومستهدفين في مبادرة «ياك العون4» التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، للإفراج عن مواطنين في دبي من المتعثرين مالياً.

وبذلك يصل إجمالي التبرّعات إلى 14 مليون درهم، تفرج كربة 75 مواطناً من المشمولين في المبادرة التي تستهدف الإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ولايزال هناك 65 مواطناً ينتظرون دعم ومساهمة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة في «ياك العون»، من أجل إنهاء معاناتهم.

وتشمل المبادرة 140 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم، واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن محاكم الخير المنبثقة من محاكم دبي قامت بعمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنين من مبلغ 69 مليوناً و558 ألفاً و787 درهماً إلى مبلغ 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً.

وسبق أن تبرّع مصرف الإمارات الإسلامي بثلاثة ملايين درهم، وفاعل خير بتسعة ملايين درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، وأخيراً مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بمليون درهم.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، إن المؤسسة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة في مبادرة «ياك العون»، وتواصل دعم المبادرة الوطنية النبيلة في موسمها الرابع للمساهمة في سداد مديونية المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، ومنحهم فرصة جديدة لمستقبل أفضل مع عائلاتهم.

وأضاف المطوع أن «أوقاف دبي» خصصت مليون درهم لدعم «ياك العون»، وتأتي المساهمة وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى المشاركة في مختلف نشاطات العمل الخيري والإنساني التي تحقق الأثر الإيجابي على الفرد و المجتمع، وتعزز الاستقرار الأسري في إمارة دبي.

وأثنى المطوع على دور «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في إطلاق المبادرات الإنسانية المشتركة، التي تعكس روح التكافل والتضامن المجتمعي المتأصلة في أبناء الإمارات.

وقدم رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، الشكر إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على إسهامها في هذه المبادرة المجتمعية، وعلى تفاعلها الدائم مع مثل هذه المبادرات المجمعية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

وأكد أن «مبادرة (ياك العون) تمثل لفتة إنسانية رائعة، فهذا المشروع الإنساني النبيل يعكس في جوهره القيم التي تمثل المكون الأساسي لثقافتنا وتراثنا الحضاري في دولة الخير والعطاء، ويرتكز على اعتبارات وحسابات منطقية واعية أيضاً، باعتبار أن هذه الشريحة تستحق بذل هذا الجهد لتخليصها من متاعب قانونية ومعيشية تعانيها».

وأضاف أنه «في كل يوم يتكشف أمامنا الكثير من تعقيدات الحياة التي تزداد صعوبة مع تقدم الوقت، الأمر الذي أوقع البعض تحت طائلة الديون لمواجهة ظروف الحياة ومتطلباتها، وبالتأكيد لكل واحد ظروفه التي أجبرته على سلوك هذا الطريق، الذي أدى إلى دخول البعض أروقة السجون، بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم، من دون أن يكون لديهم سوء نية في ذلك».

وأوضح أن مبادرة «ياك العون» تهدف إلى سداد ديون المواطنين المتعثرين في قضايا مالية والملاحقين قضائياً، تمهيداً لإطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى أسرهم التي تحتاج إليهم، وقال: «نحن ندرك تماماً أهمية تماسك الأسرة لضمان صحة المجتمع، وإن أي خلل يصيب الأسرة قد يؤدي إلى تشتتها، وبالتالي زيادة معدلات الجريمة في المجتمع، وهو ما لا نطمح إليه، ولذلك فنحن بدأنا العمل من أجل إعادة هؤلاء المتعثرين إلى أسرهم لحفظها من التفكك».

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الدورة الرابعة من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان.

• حصيلة التبرعات ارتفعت إلى 14 مليون درهم تكفي لتفريج كربة 75 مواطناً من المشمولين في المبادرة.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.