جمعية دبي الخيرية تدعم مبادرة "طبتم وطاب ممشاكم" التي تنظمها وزارة الأسرة

في إطار سعيها للارتقاء بالجيل الناشئ وتعزيز تجاربهم الإنسانية، أعلنت جمعية دبي الخيرية عن دعمها لمبادرة "طبتم وطاب ممشاكم"، التي تنظم من خلالها "وزارة الأسرة" رحلة لمجموعة من الأطفال المواطنين لأداء مناسك العمرة في الفترة الممتدة من اليوم 6 إلى 12 يوليو الجاري، بهدف منحهم فرصة فريدة للنمو الروحي والتعلم من خلال تجربة إيمانية عميقة.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة، والذي عقد بمقر وزارة الأسرة في عجمان، بحضور عبدالعزيز إبراهيم، رئيس قسم الدمج المجتمعي بوزارة الأسرة، وخالد الشحي، أخصائي حماية حقوق الأسرة بالوزارة، وعادل مطر، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، و12 من الأطفال الناشئة المشاركين بالمبادرة والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، إضافة إلى الفريق الإشرافي. وتم خلال اللقاء التعريف بمسار الرحلة ودور الوزارة وتحضيراتها من أجل تنفيذ المبادرة التي تنظمها للعام الثاني على التوالي.



وبهذه المناسبة، أشاد عادل مطر، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية بالتعاون المثمر والبنّاء مع وزارة الأسرة في إنجاح هذه المبادرة، وقال: "نحن في دبي الخيرية نؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية هي جوهر التنمية المستدامة في أي مجتمع. ونعتبر أنفسنا شركاء أساسيين في بناء مستقبل أبنائنا. وهذا لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل يتعداه إلى توفير الفرص التي تصقل شخصياتهم وتغذي أرواحهم".



وأضاف عادل مطر: "إن تعريض الأطفال لمثل هذه التجارب الروحية في سن مبكرة يساهم بشكل كبير في بناء شخصياتهم المتوازنة، ويعلمهم الصبر، والتسامح، وأهمية الانضباط، والمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم. سيتعلمون قيم العطاء والمحبة من خلال تفاعلهم في هذه الرحلة، وسيعودون منها محملين بذكريات لا تُمحى ودروس حياة قيّمة، وهذه الرحلة ستكون بمثابة نقطة تحول إيجابية في حياتهم، تُضيء دروبهم بنور الإيمان وتُرسخ فيهم الاعتزاز بهويتهم."



ويُعد هذا التعاون المثمر بين وزارة الأسرة وجمعية دبي الخيرية شهادة على الرؤية المشتركة لمؤسسات دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومترابط، حيث تتضافر الجهود لتقديم أفضل الفرص لشباب الوطن، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم في كافة الأصعدة.