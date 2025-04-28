8500 مستفيد من برنامج «أجيال» لـ «إسلامية دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إحصاءات برنامج «أجيال»، للعام الدراسي 2024-2025، الذي سجّل نقلة نوعية في عدد المستفيدين وجودة مخرجاته التربوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وضمن مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» لتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع متماسك، من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية القيم في حياة الطلبة ومستقبلهم.

وشهد الفصل الدراسي الثاني من البرنامج مشاركة أكثر من 8500 مستفيد، محققاً نسبة نمو تجاوزت 90% مقارنة بالفصل الدراسي الأول الذي سجّل مشاركة أكثر من 4400 مستفيد، كما ارتفع عدد المحاضرات المنفذة من 55 محاضرة في الفصل الأول إلى 92 محاضرة في الفصل الثاني، ما يعكس الإقبال المتزايد من المؤسسات التعليمية وتوسّع نطاق التأثير الإيجابي للبرنامج في البيئة المدرسية.

ويأتي برنامج «أجيال»، ضمن مبادرة «غراس الخير»، لترسيخ القيم الإنسانية والتربوية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للدائرة، ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع يقوم على التسامح والتعايش والتماسك المجتمعي.

وأكّد مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، محمد ميحد السويدي، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسّع والابتكار في تقديم المحتوى، بما يسهم في تمكين الأجيال الشابة وإعدادهم ليكونوا سفراء للقيم والأخلاق، ويحملوا مسؤولية بناء مستقبل مستدام يرتكز على التماسك الأسري والمجتمعي.