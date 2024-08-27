«مظلة حمدان الخيري» تستهدف 500 عامل في عجمان

نفذ فريق عطاء حمدان التطوعي، أول من أمس، مبادرة بعنوان «مظلة حمدان الخيري»، استهدفت أكثر من 500 عامل في المواقع الإنشائية بمنطقة الياسمين في إمارة عجمان. وتضمنت المبادرة توزيع المشروبات والمياه الباردة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني ودعم مسيرة البناء والتطوير في الدولة. وتم تنظيم الفعاليات بحضور، الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومن ضباط وأفراد وموظفي القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، أن إطلاق مبادرة «مظلة حمدان الخيري» للموسم الثاني في إمارة عجمان، يعكس مدى اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بهذه الشريحة المهمة من العمال، وإشعارهم بأنهم جزء حيوي من المجتمع، بل هم عنصر فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة، كما أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف تحث على التعاضد والتكاتف بين أفراد المجتمع. وأشادت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، بالمبادرات التي تعكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مشيرة إلى أن العمل الخيري والتطوعي والإنساني أصبح جزءاً أصيلاً من مكونات الثقافة الإماراتية.

من جانبه، قال مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، أحمد بن عجلان، إن المبادرة تهدف إلى توفير مشروبات باردة ومثلجات ومواد غذائية لـ500 عامل وإسعادهم، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن حملة «عونك يا حمدان» التي تحرص على تحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي، من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.