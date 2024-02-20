«إسلامية دبي» تتسلم شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم من تعاونية الاتحاد

تسلّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم من تعاونية الاتحاد، رعاية لمبادرة رمضان دبي 1445هـ.

جاء ذلك استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الدائرة وتعاونية الاتحاد، حيث استقبل مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بتعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، بطي عبدالله الجميري، ومستشار التواصل الحضاري بمكتب المدير العام، المنسق العام لفعاليات مبادرة رمضان دبي 1445هـ، أحمد خلفان المنصوري، ومدير إدارة الاتصال والتسويق، شيخة سلطان المري، ومستشار إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أحمد الزاهد.

ورحب مدير عام الدائرة بالضيوف من تعاونية الاتحاد، وشكرهم على استمرارهم في رعاية مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الدائرة طوال العام، ورعاية جانب من فعاليات مبادرة رمضان دبي 1445هـ، حيث تعد تعاونية الاتحاد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين مع الدائرة، وتم إهداء الضيوف نسخة فاخرة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد، طيب الله ثراه.