«بيت الخير» تطلق «ساعد تسعد» الإلكترونية للدعم الغذائي

أطلقت «بيت الخير» خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى «ساعد تسعد»، تسمح بتقديم مساعدات غذائية للمحتاجين من خلال إشراك المحسن في اختيار الحالة التي يود دعمها، وقيمة الكوبون الغذائي الذي يرغب في إرساله له، وتمكن الخدمة الجديدة المتبرع من توكيل الجمعية بتسليم الكوبون للمستهدف من هذه الخدمة، كما تمكنه من شراء الكوبونات وتوصيلها بنفسه للحالة إذا رغب في ذلك.

وتأتي «ساعد تسعد» ضمن خطط «بيت الخير» في التحول الرقمي لتمكّن الجمهور من التفاعل مع برامجها الإنسانية ومشروعاتها الخيرية بكل يسر وسهولة.

وأوضح رئيس قسم تقنية المعلومات في الجمعية، عيدروس أحمد، أن «ساعد تسعد» تتميز بأنها أول خدمة إلكترونية مبتكرة لتقديم الدعم الغذائي، حيث يمكن للمتبرع من خلال هذه الخدمة اختيار الشخص الذي يود مساعدته، أو إهداءه، خصوصاً أن البعض لديه معارف أو أصدقاء يُحرَجون من قبول المساعدة، وبالتالي يمكن مساعدتهم عن طريق هذه الخدمة بتحديد قيمة السلة الغذائية أو الكوبون الغذائي، مع إبلاغ الجمعية باسم المستحق وعنوانه، وتتكفل الجمعية بدورها بتوصيل المساعدة للشخص المحدد.

وأضاف «يمكن التبرع عبر الخدمة الجديدة بسلة غذائية بقيمة 300 درهم، وسلة أكبر حجماً بقيمة 500 درهم، فيما كوبونات المشتريات فئتان بقيمة 200 درهم و300 درهم، ويمكن لمن يرغب في تقديمها هدية بشكل شخصي أن يقتنيها ويسلّمها بنفسه لمن يريد، كما تتيح الخدمة خيار سداد قيمة السلة أو الكوبونات، لتتكفل الجمعية بتوصيلها لإحدى الأسر المتعففة المسجلة في قاعدة البيانات لديها».