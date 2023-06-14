«بيت الخير» تستعد لتوزيع 2000 أضحية على 5000 أسرة

كثفت جمعية «بيت الخير» جهودها وتحضيراتها لتنفيذ مشروع الأضاحي الموسمي، الذي يعد أحد مشروعات برنامج «فرحة»، المكون من حزمة مشروعات تهدف إلى إسعاد الأسر والفئات المستفيدة خلال المناسبات والأعياد، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي للأسر.

ويقوم مشروع الأضاحي على ذبح وتوزيع اللحوم داخل الدولة، بالتعاون مع المقاصب المعتمدة، ويراعي أفضل المعايير الصحية والبيئية، وتستفيد منه جميع الأسر المسجلة.

وقال مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، إن «الجمعية استكملت استعداداتها لمشروع الأضاحي لهذا العام، حيث تم التعاقد مع عدد من شركات بيع المواشي على شراء 2000 أضحية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليون درهم».

وأضاف العوضي أنه «من المتوقع أن يتم توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى على نحو 5000 أسرة وحالة محتاجة»، مشيراً إلى أن الجمعية فتحت باب التبرع للأضاحي، لمن يرغب في توكيل الجمعية بذبح الأضحية عنه، ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين وفق أفضل المعايير الشرعية والصحية.

وذكر العوضي أن «بيت الخير» تفاهمت على تنفيذ مشروع الأضاحي مع عدد من المقاصب في الدولة، ابتداءً من اليوم الأول لعيد الأضحى وخلال أيام العيد، في مقدمتها مقاصب دبي.

وأشاد بالتزام المقاصب الوطنية بالشروط الصحية والبيئية في ذبح الأضاحي، ما يسمح للجمعية بتقديم لحوم صحية تليق بالمستحقين والمستفيدين.

وبيّن العوضي أنه سيتم تقسيم الأضاحي إلى حصص حسب عدد أفراد كل أسرة، بحيث يستلم رب كل أسرة مسجلة حصته، وفق مواعيد وترتيبات يقوم بها فريق الجمعية الميداني، ويبلغ بها المستفيدين، حتى تصل كل حصة للمستفيد في الوقت المناسب، لتجنب التكدس والفوضى التي تصاحب أحياناً مثل هذه التوزيعات.

وأكدت الجمعية أنها تلتزم بسعر الأضحية الذي قررته الدوائر والهيئات الشرعية في الإمارات، وهو 650 درهماً للأضحية الواحدة، معربة عن أملها في أن يتبرع المحسنون لدعم مشروع الأضاحي.

مشروع «نُسُك»

وزعت جمعية «بيت الخير» العام الماضي 1750 أضحية، بقيمة إجمالية بلغت 1.18 مليون درهم، إضافة إلى لحوم مشروع «نُسُك»، حيث بلغ عدد الذبائح التي تمّ التصدق بها 734 ذبيحة طازجة وزعت على شكل حصص من اللحوم، حسب عدد أفراد الأسر المستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 323.7 ألف درهم.