«فرجان دبي» يجمع 35 أماً مواطنة على مأدبة سحور

أقامت مبادرة فرجان دبي مأدبة سحور جماعي، ضمت 35 أماً مواطنة، ضمن سلسلة فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توعية الأمهات حول الاهتمام بصحتهن وصحة أفراد أسرهن.

وأكدت مؤسس ومدير عام «فرجان دبي»، علياء الشملان، لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة بدأت في تنظيم فعالية اجتماع الأمهات مرة شهرياً منذ نوفمبر الماضي، إلا أنها هذه المرة جاءت ضمن برنامج فعاليات شهر رمضان المبارك.

وذكرت أن الفعالية تمت برعاية مستشفى مدكلينك في دبي، الذي حرص على توفير عدد من الطبيبات المتخصصات لتوعية الأمهات حول كيفية الاهتمام بصحتهن وصحة أبنائهن وأسرهن بشكل عام، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، وفتح المجال للاستشارات الصحية من قبل الأمهات وتبادل الآراء والتجارب المفيدة للجميع.

وقالت الشملان إن المبادرة استضافت خلال سحور الأمهات رئيس لجنة تسيير الأعمال لبنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف، لتوعية الأمهات حول آلية إعادة تدوير متبقيات الطعام في منازلهن، والحد من كميات الطعام المهدرة، وكيفية توجيهها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وأكدت أن الفعالية حققت أهدافها من حيث جمع الأمهات في جو من الألفة والمحبة، وتقديم البرامج التوعوية التي تناسبهن، ويحتجنها في حياتهن كأمهات وربات بيوت، لافتة إلى أن هذه الفعالية مستمرة شهرياً ومتاحة لمن ترغب في الانضمام إليها.

وتقوم «فرجان دبي» بدورها بوصفها مؤسسة اجتماعية تسعى إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز روح التطوع والمشاركة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع، كما تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في أحياء دبي السكنية، وتعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي..

ووضعت «فرجان دبي» ضمن قائمة برامجها خلال شهر رمضان المبارك عدداً من الفعاليات أبرزها، إقامة إفطار القيم الإماراتية، وسحور للأمهات بالتعاون مع ميدكلينك، والتسوق مع الأيتام للعيد، وإقامة فعالية لإفطار كبار المواطنين بالقرية العالمية في دبي.