«أوقاف دبي» تدعم «التراحم الخيرية» بـ 850 ألف درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 850 ألف درهم إلى مؤسسة «التراحم الخيرية»، ضمن حملتها الرمضانية «قوافل الخير».

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم وإسعاد ما يزيد على 830 أسرة متعففة وحالة مسجلة لدى «التراحم الخيرية» خلال الشهر الفضيل، من خلال توزيع المير الرمضاني وتقديم الدعم المالي أو العيني للحالات الإنسانية والأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود، استناداً إلى قاعدة البيانات المتوافرة لدى المؤسسة.

وأفادت «أوقاف دبي» بأن عدداً من موظفيها وموظفي «التراحم الخيرية» تطوعوا لتوزيع المير الرمضاني على نحو 600 أسرة مستحقة، حيث تم تسليم المير للمستفيدين في مركباتهم ضمن المكان المخصص للتوزيع في منطقة حتا.

وأكد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، خالد آل ثاني، على ضرورة التعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية لإيصال الدعم للشرائح المستحقة المسجلة لديها، وتمكين الفئات الاجتماعية التي تستحق المساندة والدعم من خلال تلبية احتياجاتهم ورسم الفرحة على وجوههم خلال الشهر الفضيل.

وذكر أن المؤسسة مستمرة في إنجاز برامجها الخيرية خلال الموسم الرمضاني، حيث أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية التي يعود ريعها على مصارف وقفية مختلفة لدعم شرائح متعددة في المجتمع وفك كربة المتعسرين، والسداد عن المديونين وعلاج المرضى غير القادرين، ومساندة الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم والمحتاجين.