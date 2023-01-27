شرطة أبوظبي تسعد 20 طالباً من أصحاب الهمم

نجحت شرطة أبوظبي في إسعاد 20 طالباً من أصحاب الهمم في مدرسة خالد بن الوليد، وحققت لهم أمنياتهم بزيارة مركز شرطة فلج هزاع التابع لمديرية شرطة العين، وكان في استقبالهم مدير المركز، العقيد حميد عبدالله الجابري، وعدد من الضباط.

وأكد الجابري على اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد كل فئات المجتمع، ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية، لافتاً إلى التعاون المستمر مع المؤسسات التربوية الساعية إلى تمكين الطلاب سفراء الأمل، ودمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع.

واطلع الطلاب على أبرز الخدمات الشرطية المتميزة التي يقدمها المركز للجمهور، كما تعرفوا إلى مهام الدوريات المرورية، وجهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطريق بقانون وأنظمة وقواعد المرور.