الطفلة «هيفاء» تحتاج إلى 40.9 ألف درهم لعلاج نوبات الصرع

يواجه والد الطفلة «هيفاء» ظروفاً مالية صعبة، نتيجة تراكم ديونه، ما منعه من سداد قيمة العلاج والمتابعة الطبية والأدوية لابنته المريضة، وحال دونها واستكمال العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.

وتعاني «هيفاء» إعاقة ذهنية منذ الولادة. كما أنها تعاني حالياً نوبات حادة من الصرع، وتحتاج إلى 40 ألفاً و920 درهماً حتى تتمكن من استئناف رحلتها العلاجية، قبل أن يتفاقم وضعها الصحي وتتدهور حالتها.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له، حتى تتمكن ابنته المريضة من تلقي علاجها.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الأخيرة، بعدما تراكمت عليه الديون نتيجة اقتراضه مبلغاً من أحد البنوك لسداد كلفة علاج والده المريض، الذي عانى مشكلات صحية في القلب، استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة له، لإنقاذ حياته.

وأضاف أن القرض أثر سلباً في استقراره المالي، وأدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية عليه، وهو ما منعه من سداد تكاليف علاج ابنته «هيفاء».

وتابع: «أنا خائف جداً من عدم حصولها على العلاج، لأن ذلك سيعرض حالتها الصحية للتدهور، ويرجع حالتها إلى الصفر».

وأضاف الأب: «أعمل في إحدى الجهات في أبوظبي براتب 10 آلاف درهم، ولديّ أسرة مكونة من أربعة أفراد، وابنتي الكبيرة هيفاء تتلقّى علاجاً تأهيلياً في أحد المراكز المتخصصة في تدريب وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي. وقد أصيبت أخيراً بنوبات من الصرع، ما استدعى نقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأكمل: «أشعر بحزن دائم على حال ابنتي، وأخاف ألا تستطيع الاستمرار في تلقي العلاج الخاص بمرض الصرع، لأن عدم الالتزام بالعلاج والأدوية في مثل حالتها، يعرض وضعها الصحي للتدهور».

وشرح أن «هذا النوع من الأمراض يحتاج إلى عناية خاصة، وعلاج دائم حتى تتحسّن حالة المصاب الصحية وتستقر».

وأكمل والد المريضة: «ابنتي هيفاء تحتاج إلى 40 ألفاً و920 درهماً، وأنا عاجز عن دفع أي جزء من المبلغ، لأنني اضطررت للاقتراض من البنك لتدبير أمور حياتنا ودفع كلفة علاج والدي المريض، خصوصاً أنني المعيل الوحيد لأسرتي، وأسدد للبنك 3500 درهم شهرياً، ويتبقى من راتبي 6500 درهم، وبالكاد يلبي احتياجاتنا اليومية».

وقال إن حالة هيفاء الصحية بدأت تتدهور تدريجياً، فيما يحرمها المرض أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، إضافة إلى إعاقتها، مناشداً أهل الخير والجمعيات الخيرية مساعدته على سداد كلفة علاج ابنته.