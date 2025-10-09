«أوقاف دبي» تساعد «أبوياسين» بـ 300 ألف درهم من كلفة «زراعة رئة»

أسهمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بمبلغ 300 ألف درهم لمساعدة المريض (أبوياسين) على سداد جزء من كلفة علاجه البالغة 637 ألف درهم، كما حصل سابقاً على مساعدة بقيمة 100 ألف درهم من شركة الوليد للعقارات، ولايزال المريض يحتاج إلى سداد المبلغ المتبقي، البالغ 237 ألف درهم.

وتأتي هذه الاستجابة ضمن مبادرة «فالكم طيب 4»، التي تتبناها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، وتهدف إلى علاج المرضى الذين تحول أوضاعهم المالية دون تلقي العلاج، ومساعدة الحالات الإنسانية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، وسداد المتأخرات الإيجارية للمحتاجين، ومساعدة ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عمر جمعة المازمي، أن مبادرة «فالكم طيب 4» تمثل امتداداً لرسالة المؤسسة في دعم الحالات الإنسانية الحرجة على مختلف الصعد، وتجسد دور الوقف في تمكين الأفراد وتعزيز جودة حياتهم.

وقال المازمي إن إسهام المؤسسة في مساندة مريض يعاني حالة صحية حرجة تعبر عن التزامنا بمبدأ التكافل والتراحم الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة، ويؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الأوقاف في تخفيف معاناة المرضى، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعيد الأمل للمحتاجين.

وأضاف نثمّن في هذا الإطار الدور الإنساني لـ«الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، الذي يشكل جسراً فاعلاً بين الجهات الداعمة والحالات المحتاجة، ويسهم في إيصال صوت المرضى، وتسليط الضوء على معاناتهم بأسلوب مهني وإنساني رفيع.

وقال: «إن تعاوننا مع (الإمارات اليوم) في مبادرة (فالكم طيب 4) يعكس إيمان المؤسسة بأهمية الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والإنسانية المجتمعية، بما يعزز منظومة العطاء في دبي، ويكرس دورها الريادي في العمل الإنساني المستدام». كما نؤكد في «أوقاف دبي» أهمية دعم قطاع الصحة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، إذ يترجم الوقف الصحي رؤيتنا في بناء مجتمع معافى ومستدام، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي، وتمكين المرضى غير القادرين من الحصول على الرعاية اللازمة.

ونسّق «الخط الساخن» بين المؤسسة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من أجل تحويل مبلغ التبرع لحساب المريض في المستشفى. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في السادس من الشهر الجاري قصة معاناته، المتمثلة في عدم قدرته التكفل بمبلغ العلاج. وأعرب المريض عن شكره العميق للمؤسسات التي تكفلت بحالته، وسددت جزءاً من كلفة العملية، ويأمل في أن يكتمل مبلغ التبرع في أسرع وقت.

ويعاني (أبوياسين - مصري - 44 عاماً) فشلاً رئوياً حاداً، ويعيش على جهاز أوكسجين، بانتظار أن يتمكن من إجراء عملية لزراعة رئة، ووفقاً لمستشفى كليفلاند أبوظبي، فإن المريض يحتاج إلى زراعة رئة في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى سوء حالته الصحية.

وتبلغ كلفة العملية مليوناً و37 ألف درهم، بادر فاعلو خير إلى مساعدته على سداد 400 ألف درهم منها، ثم لجأ إلى «الخط الساخن» لمساعدته في تدبير المبلغ المتبقي البالغ 637 ألف درهم.

وروى (أبوياسين) لـ«الإمارات اليوم»، أن معاناته مع المرض بدأت عام 2013، إذ عانى وجود تليف بسيط في الرئة، وكان علاجه قاصراً على تناول الأدوية، لكن حالته بدأت تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، فيما كان التليف يزداد ومساحته تتسع.

وقال إن الأدوية التي كان يتناولها تضمنت الكورتيزون، مضيفاً: «بعد فترة، توقف الجزء الأيسر من الرئة، وأصبحت أعيش على رئة واحدة، ودخلت إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة بن زايد الطبية، حيث رقدت فترة تحت الملاحظة الطبية».

وأضاف: «قبل نحو عام، تعرّضت لحادث مروري، وتضررت الرئة اليمنى، وبدأت تضعف، إلى أن فقدت قدرتها على العمل، وحالياً أعيش على جهاز الأوكسجين على مدار اليوم، ولا أستطيع الاستغناء عنه».

وقال: «دخلت إلى مستشفى كليفلاند في أبوظبي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والمعاينة الطبية لي، تبين أنني أحتاج إلى زراعة رئة، باعتباري وصلت إلى مرحلة الفشل الرئوي».

وتابع أن الكلفة باهظة جداً، إذ تبلغ مليوناً و37 ألف درهم، مشيراً إلى أن إمكاناته المالية متواضعة جداً.

وقال: «ساعدني فاعلو خير بمبلغ 400 ألف درهم، تم دفعها للمستشفى للبدء في توفير الرئة، ووضع اسمي في قائمة الانتظار لإجراء العملية، ولكن يتبقى مبلغ 637 ألف درهم». وأضاف: «مع سداد شركة الوليد للعقارات مبلغ 100 ألف درهم من المبلغ، وإسهام (أوقاف دبي) بـ300 ألف درهم، يتبقى توفير 237 ألف درهم، لكنني لا أستطيع جمع هذا المبلغ، علماً بأنني المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة، واضطررت إلى التوقف عن العمل من جراء المرض».

وأضاف: «أسرتي مكونة من زوجة وخمسة أبناء، وقد ساءت أحوالي المالية كثيراً، نظراً إلى وضعي الصحي، وأبنائي متوقفون الآن عن الدراسة، ولا أعرف كيفية تدبير قيمة رسومهم الدراسية».

وناشد (أبوياسين) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تأمين كلفة زراعة الرئة التي يحتاج إليها حتى يتمكن من استئناف واجباته تجاه أسرته.