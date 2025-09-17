«رانيا» تحتاج إلى إزالة ورم سرطاني بكُلفة 127.1 ألف درهم

تعاني (رانيا - هندية - 28 عاماً) ورماً سرطانياً في الذقن والخد الأيسر، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإزالته، والبدء مباشرة في العلاج الكيميائي، إلا أن ظروفها المالية الصعبة تمنعها من الحصول على العلاج، البالغة كلفته 127 ألفاً و159 درهماً.

وناشدت المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في توفير المبلغ المطلوب، حتى تتمكن من إجراء العملية، قبل أن يتمدد المرض وينهي حياتها.

وأكد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي أن «المريضة تعاني كتلة كبيرة الحجم من الأنسجة الرخوة في الوجه، سببت تجويفاً داخل الفم، وصعوبة في تناول الطعام ومضغه وبلعه، كما أثر المرض سلباً في قدرتها على التحدث»، لافتاً إلى حاجة المريضة الماسة لتدخل جراحي وعلاجي لإنقاذ حياتها من الخطر.

وتروي (رانيا) لـ«الإمارات اليوم» أنها شعرت، في أغسطس الماضي، بآلام شديدة في الفك والوجه من الجانب الأيسر، وتورم واضح في الخد والذقن، وصعوبة في فتح الفم وتناول الطعام، إضافة إلى حدوث نزيف حاد داخل الفم، وصعوبة في النوم والكلام بسبب الألم.

وتابعت: «تناولت مسكنات طبية لتخفيف الألم، لكنه كان يزداد حدة يوماً بعد يوم، إلى أن بلغ حداً لا يمكن تحمله، فتوجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريت العديد من الفحوص والأشعة، وتم أخذ عينة من الورم، ومكثت في المستشفى أسبوعاً لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وعند ظهور نتائج الفحص أخبرني الطبيب بوجود ورم ليفي في الفك الأيسر ممتد إلى الذفن والخد، وهو عبارة عن كتلة كبيرة من الأنسجة الرخوة، ما أحدث تشوهاً في شكل الوجه، وتجويفاً داخل الفم».

وأضافت: «نصحني الطبيب بإجراء عملية جراحية مستعجلة، والبدء في جلسات العلاج الكيماوي، خوفاً من انتشار الورم وتدهور حالتي الصحية بشكل يهدد حياتي بالخطر، إلا أن كلفة العلاج البالغة 127 ألفاً و159 درهماً تمنعني من التقدم خطوة واحدة على طريق العلاج، لأنني لا أمتلك ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب».

وقالت: «ظروفي المالية صعبة للغاية، ويصعب علينا توفير هذا المبلغ، إذ أعمل في شركة خاصة، وراتبي الشهري يبلغ 2500 درهم، كما أن زوجي يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 3000 درهم، وبسبب وضعنا المالي المتدني، بدأت أشعر بالخوف كل يوم على وضعي الصحي، ولم يعد بإمكاني الأكل والكلام بسهولة».

