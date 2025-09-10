«أم ياسر» تحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تعاني المريضة (أم ياسر - فلسطينية - 58 عاماً) سرطان الثدي منذ خمس سنوات تقريباً، وتحتاج إلى علاج كيماوي، وأدوية ومتابعة طبية دورية بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، لكن أوضاع زوجها المالية السيئة تمنعها من تجديد بطاقة الضمان الصحي، وهي خطوة ضرورية لإدخالها في برنامج الإعفاء الخاص بمرضى السرطان والاستمرار في تلقي العلاج.

وناشد زوجها أهل الخير مساعدته على سداد المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة الضمان لزوجته، وقيمته 19 ألف درهم.

وقال إن زوجته عانت قبل خمس سنوات تقريباً آلاماً في منطقة الصدر، ولاحظت وجود ورم في الثدي، فاصطحبها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لإجراء الفحوص لها.

وتابع: «أخبرت الطبيب في قسم الطوارئ بأن زوجتي تشتكي من وجود آلام في الصدر، فطلب منها أن تمكث في المستشفى لإجراء بعض الفحوص والتحاليل، وتم إعطاؤها بعض المسكنات للسيطرة على الألم».

وأضاف: «مكثت أربعة أيام في المستشفى تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقر وضعها الصحي، لكن الأشعة بينت أنها مصابة بورم في الجهة اليمنى من الصدر، وقال الطبيب إنها تحتاج إلى علاج خاص وأدوية ومتابعات دورية، ولم تكن هناك مشكلة مالية، لأنني كنت قادراً على تدبر كلفة العلاج بمساعدة التأمين الصحي، لكن وضعي المالي تدهور كثيرا، كما أن التأمين الصحي مُنتهٍ حالياً، وهو ما يجعلني عاجزاً عن الاستمرار في سداد كلفة علاجها، أو تجديد بطاقة التأمين الصحي لها».

وقال: «أنا عاطل عن العمل لكبر سني، والمعيل الوحيد لنا هو ابني الكبير، وهو يعمل في إحدى الجهات الخاصة، وراتبه لا يكاد يلبي متطلبات حياتنا، علماً بأن أسرتي تتكون من ستة أفراد».

وأكمل: «أشعر بحزن شديد على حال زوجتي، وأنا وأفراد أسرتي نقف مكتوفي الأيدي، ولا نستطيع دفع تكاليف علاجها، أو تجديد بطاقات الضمان الصحي لها».

وتابع (أبوياسر): «زوجتي تحتاج إلى 19 ألف درهم، لتجديد بطاقة الضمان الصحي حتى تتمكن من تلقي العلاج اللازم، وأنا عاجز عن توفير جزء ولو بسيطاً من هذا المبلغ».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة أن يمدوا يد المساعدة له لتجديد بطاقة التأمين الصحي لزوجته وإنقاذ حياتها من الخطر.