1.5 مليار درهم مساعدات «الشارقة الخيرية» في 19 عاماً

قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية أنفقت ملياراً ونصف المليار درهم خلال الفترة من 2006 حتى نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال استعراضه إنجازات الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، موضحاً أن الجمعية أنفقت 12 مليون درهم عام 2006 مقابل 24 مليوناً عام 2008، وتضاعفت في 2011 لتصل إلى 45 مليوناً و800 ألف درهم، وعادت لتقفز مجدداً إلى 69 مليون درهم في عام 2012، ومع توسع البرامج الخيرية بلغت المساعدات 118 مليون درهم في 2019 وتجاوزت 137 مليون درهم في 2020 وصولاً إلى 140 مليوناً و200 ألف درهم في 2024 وهو أعلى رقم في تاريخ الجمعية، وذلك للمساعدات داخل الدولة فقط.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي أن هذه الإحصاءات تعكس إنجازات في صورة مبادرات إنسانية غيرت حياة آلاف الأسر داخل الدولة، حيث شملت برامج شهرية ثابتة للأسر المتعففة إلى جانب الحملات الموسمية التي تضم عدداً من البرامج ممثلة في الحملة الرمضانية ومشاريع الأضاحي والعودة للمدارس وحملات شتاء دافئ وبرداً وسلاماً وبرامج تيسير الحج.

وأضاف أن الجمعية أولت المساعدات الطارئة أهمية كبرى حيث تضمنت بشكل رئيس علاج المرضى بالإضافة إلى دعم الأسر المتعثرة من خلال دفع الإيجارات وتأثيث البيوت وصيانتها وتغطية فواتير الخدمات الأساسية التي تمثل مساعدات طارئة للغاية، خصوصاً للأسر التي تضم أطفالاً أو مرضى من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة ويعتمدون على الأجهزة الطبية، كما شملت المساعدات دعم طلبة العلم عبر توزيع الحقائب المدرسية والتكفل بالرسوم الدراسية عن الطلاب المتعثرين ضمن مشروع «دعم طالب العلم» إضافة إلى مبادرات إنسانية نوعية مثل تفريج كرب النزلاء على ذمم قضايا مالية بما يسهم في استقرار الأسر وإدخال الطمأنينة إلى قلوبها.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي أن الجمعية عززت خلال مسيرتها برامج التكامل الخيري المؤسسي حيث قدمت الدعم للمؤسسات الخدمية في إطار مسؤوليتها المجتمعية وشركاتها الممتدة التي تستهدف تعزيز العمل الإنساني واستدامته وفق إطار مؤسسي، وشدد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة وثقة المحسنين الذين وضعوا عطاياهم في يد الجمعية لتكون همزة وصل بين أهل الخير والمستحقين.