«آدم» يحتاج إلى علاج بـ 40.3 ألف درهم

يعاني المريض (آدم - جيبوتي - 36 عاماً) مرض الصرع (زيادة كهرباء المخ) منذ 12 عاماً، ومنذ شهر زادت مضاعفات المرض من معاناته، ووصل الأمر إلى فقدانه الوعي، ويحتاج إلى علاج وفحوص ومتابعة دورية في المستشفى بقيمة 40 ألفاً و368 درهماً، وتعجز أسرته عن تدبير المبلغ المطلوب، ويناشد شقيقه الأكبر أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتهم.

وحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن حالة المريض قد تزداد سوءاً إذا لم يتلق العلاج في أسرع وقت ممكن.

وقال شقيق المريض لـ«الإمارات اليوم»: «يعاني أخي مرض الصرع منذ 12 عاماً، وتلقى العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حتى استقر وضعه الصحي، لكن منذ شهر وجدته طريحاً على الأرض فاقداً الوعي، وتخرج الدماء من أنفه، فنقلته فوراً بسيارة إسعاف إلى المستشفى».

وأضاف: «حاول أطباء قسم الطوارئ إفاقته، لكن من دون جدوى، وشعرنا حينها بأنه فارق الحياة، لكن الطبيب طمأننا بأن حالته ستتحسن، ولابد من أن يتم وضعه في قسم العناية المركزة».

وتابع: «بعد إجراء الفحوص والتحاليل، اتضح أن لديه زيادة في شحنات كهرباء المخ، ويحتاج إلى تغيير خطة العلاج ونوعية الدواء الذي يحصل عليه».

واستطرد: «أوضح الطبيب أن هذا النوع من الأمراض يحتاج إلى أدوية خاصة، ومتابعات دورية في المستشفى، بكلفة إجمالية تبلغ 40 ألفاً و368 درهماً، وأنا لا أستطيع توفير هذا المبلغ، نظراً إلى ظروفي المالية الصعبة».

وأشار إلى أنه منذ وفاة والده وهو يعول أسرته المكونة من أربعة أفراد، ويعمل في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، يدفع جزءاً منه للأقساط الجامعية لشقيقته، وما يتبقى بالكاد يكفي مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون، من أجل إنقاذ حياة أخيه الذي تشتد عليه مضاعفات المرض يوماً بعد آخر.

كهرباء المخ

يعد «كهرباء المخ» من أكثر أمراض الجهاز العصبي شيوعاً، حيث إن للدماغ العديد من النواقل العصبية التي تضم موجات كهربائية، وهذا أمر طبيعي غير مرضي، لكن في مناطق عدة من الدماغ يحدث خلل ما في تنظيم عمل هذه الموجات الكهربائية، ولا يعني الخلل الزيادة أو النقصان في هذا الأمر، بل هو خلل وظيفي يحدث في منطقة ما في الدماغ، مسبباً خللاً في إفراز الشحنات الكهربائية، ويطلق مصطلح الشحنات الكهربائية الزائدة في الدماغ أو المخ، على الشخص المصاب بمرض الصرع حتى لا يتم إحراج المريض.

شقيق المريض:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 4 أفراد، وأتقاضى 6000 درهم، أدفع جزءاً منها للأقساط الجامعية لشقيقتي، وما يتبقى بالكاد يكفي مصروفات الحياة اليومية.