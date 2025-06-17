تفاهم لدعم الأطفال من مصابي الحالات الحرجة

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، بهدف تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بحالات صحية حرجة ممن تراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و18 عاماً، الذين يتلقون العلاج داخل المملكة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتعزيزاً لقيم العطاء الإنساني.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية» رولا أبومنّة ومنى الجابر، حيث وقّع المذكرة من جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام، ومن جانب مؤسسة «تحقيق أمنية» الرئيس التنفيذي هاني الزبيدي.

وبموجب المذكرة تزود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤسسة «تحقيق أمنية» بقوائم الأطفال المؤهلين لتحقيق أمنياتهم، إلى جانب ترشيح عدد من أعضاء طاقمها للعمل التطوعي مع فريق المؤسسة، بحيث يتولون مهام التواصل المباشر، وتجهيز الملفات، والتنسيق مع الأطباء المشرفين، ومرافقة الأطفال خلال رحلة تحقيق أمنياتهم، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في مؤسسة «تحقيق أمنية».

وأعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يُضيف بُعداً إنسانياً جديداً لجهود المؤسسة، قائلاً: «ملتزمون بدعم الأطفال المرضى وأُسرهم، وهذه الاتفاقية تُشكّل خطوة مهمّة في منح هؤلاء الأطفال لحظات من السعادة والأمل، ونُثمّن جهود مؤسسة (تحقيق أمنية) ونتطلّع إلى تعاون مثمر يُسهم في صنع الفرح في قلوب من هم في أمسّ الحاجة إليه».

وتُجسّد هذه المذكرة روح التضامن والعمل المشترك، حيث تُوحّد المؤسستان جهودهما من أجل إضفاء نور الأمل في قلوب الأطفال، والتخفيف من معاناتهم عبر تحقيق أمنيات طالما راودتهم في أصعب الظروف، وعبّر هاني الزبيدي عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: «نؤمن بأن تحقيق أمنية لطفل يُعاني حالة صحية حرجة يمكن أن يمنحه القوة والأمل في أحلك اللحظات».