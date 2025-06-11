متبرّع يسدد 12 ألف درهم متأخرات دراسية على «أبوعمار»

سدد متبرّع 12 ألف درهم قيمة متأخرات دراسية على (أبوعمار) الذي يواجه ظروفاً مالية صعبة، أعجزته عن سداد الرسوم الدراسية لابنه.

وأعرب (أبوعمار) عن شكره العميق للمتبرع لوقوفه معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن هذا التبرع ليس بغريب على شعب دولة الإمارات، المحب للخير والمساعدة لكل المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع للجهة المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أبوعمار) في ظل ظروفه المالية الصعبة.

وقال (أبوعمار) لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الحالية، بعد أن تراكمت الديون على عاتقه، نظراً إلى استدانته من أحد البنوك لدفع متأخرات الإيجار حتى لا يصبح بلا مأوى هو وعائلته، لكنه عجز عن سداد الديون، إضافة إلى الرسوم الدراسية لابنه، وأشار إلى خوفه من حرمان ابنه استكمال الدراسة.

وأوضح أن ابنه من الطلبة المتفوقين دراسياً، ولا يستطيع رؤيته يخسر عاماً من عمره من دون دراسة، بسبب أمور خارجة عن إرادته.

وأضاف: «(عمار) يدرس في الصف السابع بإحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، وحالياً تطالبني إدارة المدرسة بسداد 12 ألف درهم».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أبناء وزوجتي، وأعمل في إحدى الجهات براتب 6800 درهم، يتبقى منه بعد سداد الأقساط البنكية 3100 درهم تلبي بالكاد احتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب».

• «أبوعمار» استدان من أحد البنوك لدفع متأخرات الإيجار، لكنه عجز عن سداد الديون.