«صالح» يعاني الفشل الكُلوي وضعف النظر والسكري.. ويحتاج 63.8 ألف درهم للعلاج

يعاني (صالح - قُمري - 56 عاماً) الفشل الكُلوي منذ عامين، ويخضع لجلسات غسيل كُلوي مرتين أسبوعياً، فضلاً عن إصابته بمرض السكري من الدرجة الأولى، الذي أفقده عينه اليسرى، وسبّب له ضعفاً شديداً في العين اليمنى يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، كما أنه يحتاج إلى تجديد التأمين الصحي بكُلفة إجمالية 63 ألفاً و800 درهم، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

ويروي المريض قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «قبل خمس سنوات كنت أشعر بدوخة إضافة إلى كثرة التبول، فتوجهت وقتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت بعض الفحوص والتحاليل التي أكدت إصابتي بالسكري من الدرجة الأولى، وبعدها انتظمت على الأدوية اللازمة وإبر الأنسولين».

وأشار إلى أن مرض السكري سبب له مشكلات صحية كبيرة، بدأت بفقدان البصر في عينه اليسرى، والآن يعاني ضعفاً شديداً في العين اليمنى، وأكد الأطباء حاجته إلى جراحة عاجلة في أسرع وقت ممكن حتى لا يفقد البصر نهائياً.

وأضاف: «توقفت عن تناول أدوية السكري منذ ثلاثة أشهر لعدم قدرتي على تجديد التأمين الصحي، فضلاً عن الظروف الصعبة التي أمر بها، ما سبب لي انتكاسة صحية بدأت بحالة إغماء، نُقلت بعدها إلى المستشفى وأكدت التحاليل والفحوص إصابتي بفشل كلوي، وحاجتي إلى جلسات غسيل كلوي مرتين أسبوعياً».

أوضح أن الطبيب المعالج أخبره بأن كُلفة عملية عينه اليمنى 40 ألف درهم، إضافة إلى أن قيمة تجديد التأمين الصحي تبلغ 23 ألفاً و800 درهم.

وتابع: «أصبحت عاطلاً عن العمل بسبب المرض، وأعيش حالياً على مساعدات بسيطة من الأصدقاء، وتقدمت للحصول على إعانة من الجمعيات الخيرية إلا أنني لم أوفق في ذلك حتى الآن»، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب قبل أن تزداد حالته سوءاً.

المريض:

• أفقدني المرض القدرة على العمل، وحاولت الحصول على إعانة من الجمعيات الخيرية ولم أوفق، وأعيش على مساعدات من الأصدقاء.