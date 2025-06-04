«أبوعمار» يعجز عن سداد 12 ألف درهم متأخرات دراسية لابنه

يواجه (أبوعمار) ظروفاً مالية صعبة أعجزته عن دفع متأخرات دراسية لابنه بقيمة 12 ألف درهم، عن العامين الماضي والجاري، ما يُعيقه عن استكمال مشواره التعليمي، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وقال (أبوعمار) لـ«الإمارات اليوم» إن «حالته المالية ساءت جداً في الفترة الحالية، بعد أن تراكمت الديون على عاتقه، نظراً إلى استدانته من أحد البنوك لدفع متأخرات الإيجار حتى لا يصبح بلا مأوى هو وعائلته، لكنه عجز عن سداد تلك الديون، إضافة إلى الرسوم الدراسية لابنه»، وأشار إلى خوفه من حرمان ابنه استكمال الدراسة.

وأوضح أن ابنه من الطلبة المتفوقين دراسياً، ولا يستطيع رؤيته يخسر عاماً من عمره من دون دراسة، بسبب أمور خارجة عن إرادته.

وأضاف: «(عمار) يدرس في الصف السابع بإحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، وحالياً تطالبني إدارة المدرسة بسداد المبلغ المتراكم بقيمة 12 ألف درهم».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أبناء وزوجتي، وأعمل في إحدى الجهات براتب 6800 درهم، يتبقى منه بعد سداد الأقساط البنكية 3100 درهم

تلبي بالكاد احتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب».

وناشد أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في دفع متأخرات الرسوم الدراسية لابنه، حتى يستطيع استكمال مشواره التعليمي ودخول الاختبارات النهائية.

الأب:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 6 أبناء وزوجتي، وأعمل براتب 6800 درهم، يتبقى منه بعد سداد الأقساط البنكية 3100 درهم، تلبي بالكاد احتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب.