20 ألف درهم تنقذ «حنان» من الفشل الكلوي الحاد 

تحتاج (حنان - مغربية - 24 عاماً) إلى 20 ألف درهم على وجه السرعة، لإجراء عملية جراحية عاجلة لتبديل دعامات اصطناعية ثُبتت لها في مجرى البول، للمساعدة على تدفقه، لأن تأخر إجراء العملية يهدد بإصابتها بفشل كلوي.

وكانت (حنان) عانت انسداداً في مجرى البول (الحالب) منذ خمس سنوات تقريباً، ما استدعى إجراء عملية جراحية لها في بلادها، لتركيب دعامات خاصة بمجرى البول، إلا أن الدعامات سببت لها مشكلات صحية عدة، بسبب عدم استطاعتها تأمين الكُلفة اللازمة لتبديلها.

وحسب تقرير طبي حصلت عليه «الإمارات اليوم» من «مستشفى أمينة» في عجمان، حيث تتلقى (حنان) علاجها، فإن «المريضة تحتاج إلى تبديل الدعامات بصورة عاجلة».

ويشرح التقرير أنها أُدخلت إلى قسم الطوارئ في المستشفى إثر معاناتها آلاماً حادة في البطن، ونزيفاً، نتيجة انسداد الدعامات، مؤكداً أن «التأخر في تبديل الدعامات سيُعرّضها للإصابة بفشل كلوي حاد»، كما أفاد بأن «المريضة ليس لديها تأمين صحي».

وتقول (حنان) إنها اكتشفت إصابتها بانسداد في الحالب قبل خمسة أعوام، إذ شعرت بألم شديد في البطن، وصعوبة بالغة في التبول، فضلاً عن الارتفاع في درجة حرارتها، وإحساسها بالإرهاق والتعب، فتوجهت إلى إحدى العيادات الخاصة في عجمان، وبعد إجراء الفحوص، أخبرها الطبيب بأن لديها التهاباً في البول، ووصف لها مسكنات ومضاداً حيوياً.

وتابعت أن حالتها الصحية لم تتحسن بل ازدادت آلامها حدة، على الرغم من تناولها المسكنات، فتوجهت إلى قسم الطوارئ بـ«مستشفى أمينة» في عجمان، وأخبرتهم بوضعها الصحي.

وقالت: «نُقِلت على الفور إلى قسم العناية المركزة، لأنني فقدت الوعي من شدة الألم، ومكثت في المستشفى ثلاثة أيام، أُجريت لي خلالها فحوص طبية وأشعة، وتبيّن أنني أعاني انسداداً في مجرى البول (الحالب)، ما يستدعي تركيب دعامات حتى لا أصاب بفشل كلوي وتتدهور حالتي الصحية أكثر، وعندها قررت السفر إلى المغرب لإجراء العملية هناك، وهو ما حدث فعلاً، وقد أوصاني الطبيب الذي أجرى لي العملية بتبديل الدعامات دورياً».

وتابعت: «بعد إجراء العملية تحسنت حالتي الصحية كثيراً، وعدت إلى الإمارات، وكنت حريصة على تنفيذ وصية الطبيب، بتبديل الدعامات في مواعيد محددة، خصوصاً أن إحدى الجهات الخيرية تكفلت بسداد كُلفة العملية، لكن حالتي الصحية تدهورت كثيراً، خلال الفترة الأخيرة، بسبب مرور خمسة أشهر على العملية الأخيرة وعدم قدرتي على تأمين الكُلفة المطلوبة لإجراء عملية جديدة».

وأعربت عن شعورها بالقلق الشديد من التعرّض لفشل كلوي، بسبب عدم تبديل الدعامات، مضيفة أنها لا تعرف كيف ستتصرف إزاء مشكلتها الصحية وتدني وضعها المالي، خصوصاً أنها المعيل الوحيد لأسرتها، المكونة من خمسة أفراد، وتعمل في إحدى الجهات الخاصة في عجمان براتب 2000 درهم.

وناشدت (حنان) أهل الخير والجمعيات الخيرية أن يمدوا يد الخير لها، لمساعدتها على تجاوز محنتها، وسداد كُلفة عمليتها الجراحية، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء واجبها تجاه أفراد أسرتها، لأن المرض يحرمها من أن تعيش حياتها بشكل طبيعي.

ويذكر أن دعامات مجرى البول هي أنابيب صغيرة ومرنة يتم إدخالها في الحالب، وهو الجزء الذي يربط الكلى بالمثانة، للمساعدة على تدفق البول، وتستخدم الدعامات لتصريف البول عندما يكون الحالب مسدوداً أو يعاني أي مشكلة تمنع تدفق البول بشكل طبيعي.