نقص صفائح الدم يهدد حياة «أبومريم»

يُعاني (أبومريم - بنغلاديشي - 49 عاماً) مرض نقص صفائح الدم الحاد منذ عام 2019، وقد سبب له المرض مشكلات صحية، من ضمنها ارتفاع الضغط والكوليسترول، وهو يحتاج حالياً إلى أدوية للسيطرة على وضعه الصحي، تبلغ كلفتها 11 ألفاً و716 درهماً لمدة عام.

لكن المشكلة أن إمكاناته المالية وظروفه الصحية لا تسمحان له بتدبير المبلغ.

وناشد (أبومريم) أهل الخير مساعدته على تدبير كلفة أدويته، لخوفه الشديد من تعرض حياته للخطر.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته الصحية تدهورت كثيراً عام 2019، حيث كان يشعر بإرهاق وتعب مستمرين، لكنه لم يتوقف طويلاً أمام حالته، معتبراً أنها أعراض طبيعية ناتجة عن العمل، واستمر على هذه الحال إلى أن شعر بدوخة، وفقد الوعي، في أحد الأيام.

وأضاف: «نقلتني سيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأدخلت إلى قسم الطوارئ، وبعد معاينة الطبيب المختص، طلب مني إجراء بعض الفحوص والتحاليل المخبرية، وأظهرت نتيجة الفحوص أنني أعاني نقصاً حاداً في صفائح الدم، ما سبب لي فقر الدم، وهو سبب شعوري بالإرهاق والتعب بشكل دائم».

وتابع المريض: «نصحني الطبيب بالاهتمام بتناول الطعام الصحي، والفيتامينات، مع المواظبة على المتابعة الطبية، وقال إن حالتي الصحية ستتدهور إذا لم ألتزم بنصائحه».

وتابع المريض أن صحته تحسّنت فعلاً بعد مواظبته على تناول الأدوية والفيتامينات، لكنه كان يشعر بصداع دائم وضيق في التنفس، فتوجه إلى المستشفى لمراجعة الطبيب وأطلعه على ما يشعر به من الأعراض، فطلب منه إجراء تحاليل أظهرت نتائجها أن لديه ارتفاعاً حاداً في الضغط والكوليسترول.

وأضاف المريض أن الطبيب أكّد له ضرورة تناول الأدوية الخاصة بالمرضين المزمنين، ونصحه باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول والضغط، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، والراحة النفسية، وأكد له أن إهمال نصائحه سيُشكل خطورة كبيرة على حياته. كما شدد على ضرورة إجراء فحوص دورية لمراقبة وضعه الصحي، مشيراً إلى أن مرض نقص صفائح الدم تسبب في إصابته بهذه المضاعفات.

وتابع المريض أن تكاليف أدويته لعلاج نقص صفائح الدم، والضغط وارتفاع الكوليسترول في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية تبلغ 11 ألفاً و716 درهماً، لمدة عام، لافتاً إلى عدم قدرته على توفير جزء بسيط من هذا المبلغ.

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل طباخاً في أحد المطاعم براتب 1600 درهم، ولدي أسرة مكونة من أربعة أفراد، جميعهم خارج الدولة، وليس لدي مصدر آخر للدخل».

وناشد أهل الخير أن يمدوا أياديهم لمساعدته على تدبير تكاليف الأدوية التي يحتاج إليها.

• الطبيب نصح المريض بالاهتمام بتناول الطعام الصحي، والفيتامينات، مع المواظبة على المتابعة الطبية، وقال إن حالته الصحية ستتدهور إذا لم يلتزم بنصائحه.