«دبي الخيرية» تستقبل طلبات «حج البدل» ضمن حملة الأضاحي

أعلنت جمعية دبي الخيرية بدء استقبال طلبات «حج البدل» ضمن فعاليات حملتها السنوية للأضاحي لهذا العام 1446 - 2025، وتستهدف المبادرة تمكين كبار السن - وغير القادرين صحياً الذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج بأنفسهم، والمتوفين الذين لم يتمكنوا من الحج خلال فترة حياتهم - من إنابة من يقوم بها عنهم.

وأوضحت الجمعية أن استقبال طلبات حج البدل سيستمر حتى الرابع من ذي الحجة الموافق 31 مايو الجاري، ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى المسارعة بتقديم طلباتهم عبر قنوات التواصل المتاحة لـ«دبي الخيرية»، التي تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، والمقر الرئيس في منطقة المحيصنة 2، وفرع الجمعية في أفينيو مول– ند الشبا، ومندوبي «دبي الخيرية» في المراكز التجارية.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، أهمية مبادرة «حج البدل» في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والتيسير على المسلمين لأداء مناسكهم، وأن «حج البدل» يعد من أبرز البرامج الخيرية لحملة الأضاحي، لأنه يقدم خدمة أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، لأناس فارقوا الحياة دون أدائه، أو تحول ظروفهم الصحية القهرية والمستمرة دون التوجه إلى الأراضي المقدسة، وأشار إلى أن الجمعية توفر هذه الخدمة بسعر رمزي يبلغ 3000 درهم.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «هناك ضوابط شرعية مشددة لهذا النوع من الحج تلتزم بها الجمعية، فقد أفتت اللجنة الشرعية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بصحة حج البدل وفق شروط، أبرزها أن يقوم الأشخاص بأداء فريضة الحج بالإنابة عن آخرين، إذا ما كانوا متوفين، أو مصابين بعجز صحي يمنعهم مطلقاً من أداء الفريضة»، مشددة على أن كل من لديه حيلة أو قدرة مالية أو بدنية على أداء هذه الفريضة، لا يجوز له طلب الحج بالإنابة.

وذكر السويدي أن خدمة المتعاملين بالجمعية لا تقبل الاتفاق مع المواطنين أو المقيمين على هذا النوع من الحج، إلّا بعد توضيح كل الشروط التي يصح معها حج البدل، ولفت إلى أن الجمعية تقبل طلبات حج البدل عن المتوفين وذوي الأمراض المعقدة، والمعاقين كلياً، وأشار إلى أن حج البدل يقوم به في المملكة العربية السعودية رجال مؤهلون وموثوقون، يلتزمون بإتمام المناسك وفق الضوابط الشرعية، وأن الجمعية تقدم شهادات الحج المعتمدة، التي تحمل اسم البديل، وكذلك اسم الشخص الذي حج عنه.