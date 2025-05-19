«أبوجهاد» يحتاج إلى 9.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

يعاني (أبوجهاد - عراقي - 75 عاماً) الفشل الكلوي، ويخضع لجلسات غسيل كلوي بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، كما أنه مصاب بأمراض القلب والسكري والضغط والربو، ويحتاج إلى 9132 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، لمواصلة العلاج وتوفير الأدوية التي يحتاج إليها بشكل دائم.

وناشد المريض أهل الخير لمساعدته في سداد قيمة تجديد البطاقة، حتى يتمكن من الاستمرار في تلقي علاجه. وشرح لـ«الإمارات اليوم» أن التأخر في تناوله الأدوية يفاقم وضعه الصحي ويزيده سوءاً، داعياً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إلى مساعدته على سداد المبلغ المطلوب.

وقال المريض إنه أصيب بمرض السكري قبل 10 سنوات، ثم بدأت الأمراض تتوالى عليه، إذ أصيب بعدها بمرض الضغط، والقلب ثم الربو، وبعدها بالفشل الكلوي. وأضاف أنه نقل إلى المستشفى، وتكفّلت إحدى الجهات بزراعة كلية له، بعد إصابته بفشل كلوي حاد لم يُجد الغسيل الكلوي معه نفعاً.

وتابع: «دخلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي جراء الأمراض المزمنة التي أعانيها، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي تكاليف علاجي، لكن بعد انتهائها أصبحت أعاني لعدم قدرتي على تجديدها، وتالياً عدم الحصول على الأدوية، والمشكلة أن ظروفي المالية صعبة جداً، وإمكاناتي المتواضعة لا تسمح لي بسداد قيمة تجديد البطاقة، علماً بأنني أعيش حالياً على جهاز التنفس الاصطناعي جراء إصابتي بالربو، وأستخدمه لمرات عدة في اليوم»، وقال المريض: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكنت أعمل مزارعاً، لكن وضعي الصحي السيئ منعني من الاستمرار في أداء العمل، ومصدر دخلي الوحيد حالياً هو المساعدات التي أحصل عليها من بعض الأصدقاء وفاعلي الخير».