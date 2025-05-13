«أبوهاشم» يحتاج إلى 42.2 ألف درهم لمتابعة وعلاج أمراض مزمنة

يعاني (أبوهاشم - سوداني - 85 عاماً) أمراضاً مزمنة في القلب والضغط والسكري، ويحتاج إلى علاج ومتابعات دورية لمدة عام بقيمة 42 ألفاً و240 درهماً، وأصيب أخيراً بجلطة قلبية، وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامات، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ العلاج، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حاجة المريض إلى الانتظام في العلاج، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ويروي المريض (أبوهاشم) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه أصيب بجلطة قلبية، أخيراً، أُدخل على إثرها المستشفى وأجرى عملية قسطرة وتركيب دعامات، وتحسنت حالته وغادر المستشفى.

وأضاف: «انتكست حالتي بعد فترة، إثر ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، وارتفاع الضغط، فضلاً عن نزول وزني بشكل كبير، ما أفقدني القدرة على العمل أو الحركة لمسافة قصيرة، ونصحني الأطباء بضرورة المتابعة الدورية المستمرة في المستشفى مع الالتزام بالأدوية».

وتابع: «لا أستطيع تحمل كُلفة العلاج بسبب ظروفي المادية الصعبة»، وأشار إلى أنه عاطل عن العمل، وأن ابنته الصغرى هي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، لكنها فقدت عملها أخيراً بعد تعرض الشركة التي تعمل فيها لخسارة أدت إلى الإغلاق، ولفت إلى أنه يعيش وأفراد عائلته على مساعدة مالية من زوج ابنته الكبرى، تلبي بالكاد مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مد يد العون ومساعدته في توفير المبلغ المطلوب للعلاج، لإنقاذ حياته من الخطر.