«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملتها الصيفية بقيمة 28 مليون درهم

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملة الصيف لعام 2025، بهدف تنفيذ عشرات المشروعات الخيرية داخل دولة الإمارات وخارجها، بقيمة 28 مليون درهم، ضمن جهودها لدعم الأسر المتعففة والأيتام والمجتمعات الأشد احتياجاً خلال فصل الصيف.

وصرح الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملات خيرية عدة تُنفذ على مدار العام، بهدف تحسين حياة آلاف الأسر الفقيرة حول العالم، وأوضح أن الحملة ستشمل توفير الأجهزة الكهربائية، إلى جانب تنفيذ مشروعات حفر الآبار وصيانتها وتوزيع الماء بالصهاريج وسُقيا العمال وسقيا المصلين، إضافة إلى العديد من المبادرات الخيرية الأخرى، وأكد أن الفضل في نجاح هذه الحملات يعود - بعد توفيق الله تعالى - إلى دعم المحسنين والمحسنات وتبرعاتهم السخية التي تمثل جسراً للوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً.

وتوجه بالشكر إلى شركاء الخير من جهات ومؤسسات خيرية، وإلى فِرَق عمل الهيئة، وكل من يسهم في دعم وتنمية المجتمعات المحتاجة حول العالم.