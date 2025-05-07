متبرع يسدد 138.8 ألف درهم لعلاج «رشا» من «كرون»

سدد متبرع 138 ألفاً و828 درهماً كُلفة علاج (رشا - 19 عاماً) من مرض «كرون» في الأمعاء، وإجراء عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الملتهبة، نظراً إلى ما تمرّ به أسرتها من ظروف مادية صعبة تجعلها غير قادرة على تدبير مبلغ العلاج.

وأعرب والد (رشا) عن شكره للمتبرع لفكه كرب الأسرة التي أحزنها مرض ابنتها الشابة، وأشار إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أهل الإمارات الذين يقدمون كل يوم نموذجاً متميّزاً في مدّ يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أول من أمس، قصة معاناة (رشا - 19 عاماً) من مرض «كرون» في الأمعاء.

وسبق أن روى والد (رشا) قصة معاناة ابنته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «منذ خمسة أعوام بدأت ابنتي تعاني مغصاً شديداً في البطن، ثم فقدت الوزن بشكل سريع، فنقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتشخيص حالتها وعلاجها، وأجرت تحاليل وفحوصاً، كشفت إصابتها بمرض (كرون)، وأكّد الطبيب أنها تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الملتهبة، وتصحيح الالتصاقات فيها، وبعدها ستحتاج إلى علاج بالأدوية والإبر الخاصة للسيطرة على المرض».

وأضاف: «علاج ابنتي مكلف بالنسبة لوضعي المادي في الفترة الحالية، حيث لا تسمح ظروفي المالية بتدبير كُلفة العلاج البالغة 138 ألفاً و828 درهماً».

وتابع: «دخلي الشهري متواضع جداً، حيث أعمل مندوباً براتب 3000 درهم، وهو مبلغ بالكاد يغطي إيجار السكن والمصروفات المعيشية لأسرتي المكونة من خمسة أفراد».

وتابع: «أسرتي تعيش حالة من الحزن الشديد على ابنتنا (رشا)، ولا نملك من أمرنا شيئاً، إذ إننا نعجز عن مساعدتها في توفير كُلفة العلاج الباهظة لتتمكن من العيش بشكل طبيعي».

الأب:

. المتبرع فكّ كرب الأسرة وأخرجها من حزنها، وما فعله ليس غريباً على أهل الإمارات الذين يقدمون كل يوم نموذجاً متميّزاً في مساعدة كل محتاج.