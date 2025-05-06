«أبوضحى» يحتاج إلى جهاز لتحفيز الحبل الشوكي بـ 375 ألف درهم

يعاني (أبوضحى - 62 عاماً - عراقي)، تليفاً في الحبل الشوكي منذ 10 سنوات، ويحتاج إلى تركيب جهاز لتحفيز الحبل الشوكي بكُلفة 375 ألف درهم، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير مبلغ العلاج نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

وحذر تقرير طبي، صادر عن مستشفى راشد في دبي، من أن تأخر المريض في تنفيذ الإجراء الطبي اللازم قد يعرض حياته للخطر.

ويروي (أبوضحى) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قبل 10 سنوات تعرضت لإصابة في الرقبة والظهر أثناء أداء مهام عملي، ونُقلت بعدها إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبيّنت إصابتي بتلف في الحبل الشوكي، وأجريت عملية جراحية عاجلة لتركيب فقرة بلاستيكية في الرقبة، وبعدها خضعت لخمس عمليات جراحية أخرى، وخلال آخر عملية تم تركيب جهاز تحفيزي للحبل الشوكي لكي يخفف الآلم ويمنع تفاقم الحالة بشكل أكبر».

وأضاف: «حالياً، وبعد مرور 10 سنوات من تركيب الجهاز، انتهت مدة البطارية، وأصبحت في حاجة ماسة إلى تغيير الجهاز والبطارية معاً، حسب رأي الأطباء في مستشفى راشد، لكن المشكلة في ارتفاع كُلفته المقدرة بـ375 ألف درهم».

وأشار إلى أن التأخر في استبدال الجهاز سيؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى الشلل الرباعي، لافتاً إلى أن حالته لم تعد تتحمل، خصوصاً بعد أن أصبح من أصحاب الهمم ولا يستطيع التنقل إلا باستخدام كرسي متحرك.

وتابع: «أعمل في الدولة منذ 27 عاماً، ولديّ أسرة مكونة من ثلاثة أفراد إلا أنني لم أعد قادراً على العمل بسبب سوء حالتي الصحية، ولم يعد لديّ أي مصدر للدخل سوى بعض المساعدات من فاعلي الخير، ولا أعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، فضلاً عن حاجتي إلى أدوية مسكنة بشكل كبير، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي قبل أن تتعرض حياتي للخطر».

«أبوضحى»:

• التأخر في استبدال الجهاز قد يؤدي إلى إصابتي بشلل رباعي، وليس لديّ أي دخل، وأعيش وأسرتي على المساعدات.