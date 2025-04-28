«أبويزن» يعجز عن سداد 27 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبويزن - فلسطيني) عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 27 ألف درهم، بعدما فقد عمله العام الماضي، ورفع صاحب السكن قضية إيجارية لمطالبته بالسداد، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

ويروي (أبويزن) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «حصلت على فرصة عمل في شركة خاصة براتب 4000 درهم، كما حصلت زوجتي على وظيفة في قطاع خاص براتب 5000 درهم، واستطعنا توفير حياة مستقرة لجميع أفراد العائلة المكونة من أربعة أفراد، وتدبير مصروفات المسكن والمأكل والتعليم بسهولة، ولم نشكُ أي عقبات خلال الأعوام الماضية».

وأضاف: «في يناير من العام الماضي، أغلقت الشركة التي كنت أعمل فيها نشاطها، بعد تعرضها لخسارة مالية كبيرة، أدت إلى تسريح جميع العاملين فيها، وطرقت أبواب العديد من القطاعات الخاصة في مختلف إمارات الدولة، من أجل الحصول على عمل جديد أستطيع من خلاله تدبير نفقات أبنائي ومستلزمات الحياة ومساندة زوجتي التي باتت تتحمل وحدها الإنفاق على الأسرة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وبدأت الديون والمسؤوليات تتراكم على عاتق زوجتي، يوماً بعد يوم».

وتابع: «وخلال العام الجاري، عجزت زوجتي عن سداد الأقساط الإيجارية للمسكن الذي نقطنه، ما دفع مالك السكن إلى رفع قضية لمطالبتنا بسداد المتأخرات المستحقة التي تبلغ 27 ألف درهم».

وأوضح أنه حاول شرح الظروف المادية التي يمر بها للمالك، حتى يمنحه فرصة من أجل توفير المبلغ المطلوب، لكنه رفض، كما رفض أيضاً إجراء تسوية في مبلغ القضية الإيجارية، وأشار إلى أنه لم يعد يعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ولفت إلى محاولته اقتراض المبلغ المطلوب من بعض الأصدقاء، لكن ظروفهم لا تسمح.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد مبلغ القضية المترتبة عليه.

«أبويزن»:

• فقدت عملي العام الماضي، وتحملت زوجتي كل مسؤوليات الأسرة المكونة من 4 أفراد، لكن عجزنا عن سداد الأقساط الإيجارية المستحقة.