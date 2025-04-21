«أم حامد» تحتاج إلى 29.6 ألف درهم كلفة أدوية الكبد وأمراض مزمنة

تعاني (أم حامد - يمنية - 54 عاماً) الإصابة بمرض التهاب الكبد (ب) منذ سنوات، وفي الفترة الأخيرة تضاعفت أعراض المرض لديها، الأمر الذي استدعى علاجها في عيادة الباطنية بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ووفقاً لتقرير طبي صادر من المستشفى، فهي تحتاج إلى أدوية خاصة كل شهر للسيطرة على مشكلاتها الصحية، لأنها تعاني أيضاً مرض السكري، وارتفاع الضغط، والكوليسترول.

وشدد التقرير على حاجة المريضة إلى المتابعة المستمرة في المستشفى، فيما تبلغ تكاليف علاجها وأدويتها 29 ألفاً و617 درهماً، ولكن إمكانات زوجها المالية محدودة جداً، ولا تسمح له بتأمين كلفة علاجها.

وقد ناشد زوجها أهل الخير مساعدته على سداد المبلغ المطلوب لعلاجها.

وأفاد التقرير بأن المريضة تعاني مشكلات صحية في الكبد منذ سنوات، لافتاً إلى إدخالها أخيراً قسم الطوارئ نتيجة شعورها بألم في البطن، وعدم قدرتها على الحركة، وإصابتها بتعب شديد، مؤكداً إجراء الفحوص اللازمة لها، ليتبين أنها مصابة بالتهاب في الكبد.

وأكد ضرورة بقائها في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، لمتابعة حالتها، خصوصاً أنها تعاني مرض السكري، وارتفاع الضغط، والكوليسترول، مضيفاً أن «المريضة كانت مصابة بسرطان الثدي، في السابق، وتم استئصاله، وتحسنت حالتها الصحية، ولكنها تدهورت مجدداً نتيجة إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي»، مشدداً على حاجتها الشديدة إلى الأدوية.

وقال إن الكلفة الإجمالية للمتابعات والعلاج في المستشفى تبلغ 29 ألفاً و617 درهماً، لمدة عام، لافتاً إلى أن التأمين الصحي لا يغطي تكاليف الأدوية التي تحتاج إليها.

بدوره، أكد زوجها أنه يعجز عن توفير كلفة علاج زوجته، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنها عانت أخيراً ألماً مستمراً في البطن، وكانت تشعر بالتعب عند أداء أي عمل في المنزل، وعدم قدرة على تناول الطعام، فاصطحبها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاطمئنان على وضعها الصحي.

وتابع الزوج أن «نتيجة الفحوص بيّنت أنها مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي (ب)، فطلب الطبيب أن تبقى في المستشفى تحت الملاحظة إلى أن استقرت حالتها، وقبل خروجها، وصف لها بعض الأدوية والعلاجات، إضافة إلى أدوية السكر والضغط والكوليسترول، لكن الظروف المالية الصعبة التي أمر بها لم تسمح لي بتدبير قيمة علاجها، وأخاف أن تنتكس حالتها الصحية بشكل أكبر».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، إضافة إلى أسرة ابنه التي تعيش معه، وهو يعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي، براتب 4500 درهم، ويسدد أقساطاً بنكية.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاج زوجته وأم أبنائه، وإنقاذ حياتها.

التهاب الكبد «ب»

يصنف عدوى خطرة بالكبد، في حال عدم تشخيصه وعلاجه بشكل صحيح، كما يمكن أن تصبح الإصابة به مزمنة، وتستمر أكثر من ستة أشهر، وترتبط خطورة الإصابة بهذا النوع من التهاب الكبد بزيادة خطر الإصابة بفشل الكبد، أو تليفها، أو الإصابة بسرطان الكبد.