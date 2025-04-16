«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة صحية بـ 4.3 ملايين درهم

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الصحية، تحت شعار «صحتهم أمانة 2025»، مستهدفة تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى المحتاجين داخل الدولة وخارجها، ودعم المناطق النائية والمجتمعات المحتاجة في الدول الفقيرة التي تُعاني نقصاً حاداً في الخدمات الصحية، بقيمة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين و300 ألف درهم، منها تقديم الدعم للحالات الصحية والمشاريع الإنشائية، كبناء المراكز، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية، وغيرها.

وصرّح الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، بأن «إطلاق الحملة يضعنا جميعاً أمام مسؤولية إنسانية عظيمة تجاه آلاف المرضى والمحتاجين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية الأساسية»، مضيفاً أن «الحملة هذا العام ليست مجرد نشاط صحي، بل رسالة أمل لأولئك الذين يُعانون في صمت وتحدٍّ، حقيقي لتغيير واقعهم نحو الأفضل، وسط عجز كثير منهم عن توفير ثمن علاج يخفف آلامهم».

وأضاف أن الحاجة اليوم إلى دعم المرضى أصبحت مُلحة أكثر من أي وقت مضى، فالآلاف منهم، خصوصاً سكان المناطق الفقيرة والنائية، يعانون الأمراض المزمنة والمُعدية، دون أي فرصة للوصول إلى العلاج أو الرعاية المناسبة.

وقال إن «إحداث فرق في حياة كثير من هؤلاء ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، ودليل ذلك هو الفرق الذي تمكنت الهيئة من إحداثه في حياة كثيرين خلال الأعوام الماضية».

وشكر المتبرعين الذين أسهموا في نجاح الحملات الصحية السابقة، وأكد أن الحاجة لتقديم يد العون لاتزال ماسة، خصوصاً في المناطق النائية، حيث يقطع المرضى ساعات طويلة للوصول إلى أقرب مركز طبي، وغالباً ما يعودون بلا دواء أو علاج، داعياً المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى مواصلة دعمهم، والإسهام في هذه الحملة التي تسعى للوصول إلى آلاف المرضى، مؤكداً أن كل تبرع، مهما كان حجمه، يحدث فرقاً، ويمنح أملاً.