«الشارقة الخيرية» تقدم مساعدات علاجية بـ 40.6 مليون درهم

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي المساعدات العلاجية، التي قدمتها العام الماضي، بلغ 40.6 مليون درهم، وتشمل برامج علاجية واسعة النطاق داخل الدولة وخارجها، ويأتي الإعلان تزامناً مع يوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات: «إن الجمعية تواصل تقديم المساعدات العلاجية لتلبية احتياجات المرضى، سواء داخل الدولة أو خارجها»، وأضاف أن الجمعية ساعدت في علاج 1557 مريضاً داخل الدولة، وأكّد أن «هذا الدعم يتيح للعديد من المرضى الحصول على العلاج الطبي الذي يحتاجون إليه من دون تحمل أعباء مالية إضافية»، وأضاف: «أما على الصعيد الخارجي فقد تم تخصيص 6.1 ملايين درهم لدعم المساعدات العلاجية، التي تشمل دعم مشاريع صحية، إذ تم تخصيص 3.2 ملايين درهم لبناء وتشغيل 15 مستوصفاً صحياً في مناطق تفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية، كما أسهمت الجمعية في تسيير خمس حملات للقلوب الصغيرة، التي استهدفت الأطفال المصابين بأمراض قلبية شديدة الخطورة، حيث تم إجراء 59 عملية قسطرة للأطفال، وبلغت كُلفة هذه الحملات 1.3 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص 1.4 مليون درهم لتسيير 29 حملة لعلاج مرضى العيون، وقد أسفرت الحملات عن إجراء 2977 عملية جراحية لمعالجة أمراض العيون، ضمن الجهود الإنسانية لمكافحة العمى وضعف الإبصار».

وأشار بن بيات إلى أن هذه المبادرات تُعدّ جزءاً من التزام جمعية الشارقة الخيرية بمواصلة دعم البرامج الصحية في جميع أنحاء العالم، منوهاً بالتأثير الإيجابي الذي أحدثته المساعدات في حياة كثير من المرضى، وأكّد مواصلة العمل لتوسيع نطاق المساعدات الطبية، وتقديم الدعم الصحي لمن هم في أشد الحاجة إليه، سواء داخل الإمارات أو في الدول الأخرى، وشكر المتبرعين والداعمين الذين يسهمون في دعم أعمال الجمعية، لاسيما المساعدات العلاجية.