«القلب» وأمراض مزمنة يهددان حياة «أبومحمد»

يحتاج المريض (أبومحمد - 55 عاماً)، إلى أدوية تبلغ كلفتها 39 ألفاً و371 درهماً، لمدة عام.

وأصيب بمشكلات في عضلة القلب، منذ عام تقريباً، أدت إلى إصابته بضيق شديد في التنفس، ما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح له، وتركيب بطارية، لإنقاذ حياته.

وما زاد من معاناته، إصابته بارتفاع في الضغط والكوليسترول والسكري.

وأكد (أبومحمد) أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير قيمة الأدوية، مناشداً أهل الخير مساعدته حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض (يمني) يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وتم إجراء عملية قلب مفتوح له، وتركيب بطارية تنظم دقات قلبه، إضافة إلى أنه يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم والكوليسترول والسكري».

وأوضح (أبومحمد) أن حالته تدهورت كثيراً منذ عام تقريباً، إذ أصيب بألم في الصدر، وضيق في التنفس.

وقال: «شعرتُ بحالة من الخوف الشديد، وطلبت الإسعاف، وبعد نقلي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومعاينة الطبيب المناوب، طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، إضافة إلى الأشعة، وقد أظهرت نتائج الفحوص والأشعة ضعفاً شديداً في عضلة القلب، ما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح سريعاً، كما أظهرت النتائج وجود ضعف في نبضات القلب».

وأضاف: «تم إجراء عملية جراحية لي، وتركيب بطارية في القلب، ومكثت في المستشفى أسبوعاً حتى استقرت حالتي الصحية».

وتابع: «نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما أكد ضرورة المواظبة على تناول الأدوية، وعدم بذل أي جهد».

ولفت إلى أن المشكلات الصحية وضعف القلب أديا إلى إصابته بالعديد من المضاعفات، منها عدم قدرته على ممارسة حياته أو النوم بشكل طبيعي، إضافة إلى ارتفاع الضغط.

وقال إن كلفة العلاج في المستشفى، والأدوية لمدة عام، تبلغ 39 ألفاً و371 درهماً، لافتاً إلى عدم قدرته على تأمينها، لأنه أصبح عاطلاً عن العمل بسبب المرض، كما أن أسرته لا تستطيع توفير ولو جزءاً من المبلغ.

وشرح أنه يحصل على مساعدة مالية من أخته وأخيه، فيما يعيش أفراد أسرته في اليمن، وليس لديه أي مصدر للدخل.

وناشد المريض (أبومحمد) ميسوري الحال مدّ أيادي الخير لمساعدته على تدبير تكاليف علاجه وأدويته لإنقاذ حياته، والتخفيف من معاناته مع المرض.