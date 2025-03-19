«تحقيق أمنية» تُسعد 7 أطفال يعانون أمراض الكلى

حققت مؤسسة تحقيق أمنية، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع مركز مدينة الشيخ خليفة الطبية لغسيل الكلى، أمنيات سبعة أطفال يعانون أمراض الكلى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلى.

وجاءت المبادرة لترسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتغمر قلوبهم بالسعادة في عام المجتمع.

وتمّ تحقيق أمنيات الأطفال، التي تنوّعت بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، والسفر لأداء مناسك العمرة، وتلبية أمنيات طال انتظارها، وكانت لحظات مملوءة بالفرح، حيث شاهد الأطفال أحلامهم تتحوّل إلى واقع، ما أضفى عليهم شعوراً بالسعادة والقوة في مواجهة التحديات الصحية التي يمرون بها خلال رحلتهم العلاجية.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، عن عميق شكره وامتنانه لكل من أسهم في دعم هذه المبادرة.

وقال إن تحقيق أمنيات الأطفال المرضى ليس مجرد لحظة فرح، بل نور من الأمل يُعينهم على مواجهة ظروفهم الصحية بشجاعة وإيمان، معرباً عن الامتنان لكل من وقف مع المؤسسة في هذه المسيرة الإنسانية، خصوصاً صندوق أبوظبي للتنمية، الذي جسّد روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب الشركاء في مركز صحة لرعاية الكلى ومستشفى خليفة، الذين بذلوا كل الجهود لإنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن دعم الصندوق للأطفال من مرضى الكلى وتحقيق أمنياتهم يعكس جوهر القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتكافل، فقد رسخت دولة الإمارات نموذجاً فريداً في العمل الإنساني، فالعطاء وزرع الأمل ليس مجرد فعل، بل هو نهج مستدام يعزز روح التضامن، ويؤكد التزام الدولة بمد يد العون لكل من يحتاج.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يواصل دوره في دعم المبادرات الإنسانية التي تعزز جودة الحياة، انطلاقاً من رؤية الإمارات الراسخة في أن بناء مستقبل أكثر إشراقاً لا يكتمل إلا بتعزيز التكافل المجتمعي.

هاني الزبيدي:

. تحقيق أمنيات الأطفال المرضى ليس مجرد لحظة فرح، بل نور من الأمل يُعينهم على مواجهة ظروفهم الصحية بشجاعة وإيمان.