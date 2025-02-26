«أبوناصر» وزوجته يحتاجان إلى 38 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

يعجز الزوجان (أبوناصر وأم ناصر - من جنسية خليجية - 72 عاماً) عن تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهما، وتعاني الزوجة سرطان العظام منذ عامين، وتحتاج إلى علاج كيماوي ومتابعة طبية وأدوية، كما يعاني زوجها مشكلات صحية في القلب، إضافة إلى إصابته بالسكري والضغط، ويحتاج إلى أدوية، في الوقت الذي يعجز ابنهما عن تدبير 38 ألف درهم من أجل تجديد بطاقة التأمين، لذا يناشد أهل الخير مدّ يد العون له، حتى لا تتعرض حياة والديه للخطر.

ويروي الابن قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً إن: «حالتها الصحية تدهورت كثيراً منذ عامين، فكانت تشكو كثيراً ألم العظام، ثم دخلت في تورم القدمين والعجز عن الحركة، فذهبنا بها إلى مستشفى توام بالعين، بعدما أصبحت المسكنات لا تجدي، وأجريت لها بعض الفحوص التي أثبتت وجود ورم صغير في العظم، يحتمل أن يكون سرطانياً»، وقال: «مكثت أمي يومين في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وبعد أن تحسنت حالتها سُمح لنا بالخروج، ولكن تم أخذ عينة من الورم لفحصها».

وأضاف: «بعدها بفترة تلقينا اتصالاً من الطبيب المعالج يفيد بضرورة الحضور إلى المستشفى، وعندها أخبرنا بإصابة أمي بمرحلة مبكرة من سرطان العظم، ويمكننا السيطرة عليه بالعلاج».

وتابع: «استطعنا تدبير تكاليف العلاج خلال تلك الفترة بمساعدة التأمين الصحي، لكن حالياً انتهت صلاحية البطاقة، ما أدى إلى توقف والدتي عن الاستمرار في تلقي العلاج اللازم»، واستطرد: «يعاني والدي أيضاً مشكلات صحية في القلب، إضافة إلى إصابته بالسكري والضغط، ويحتاج إلى أدوية في المستشفى نفسه»، وأوضح الابن أنه أصبح عاطلاً عن العمل بعدما تعرّضت الشركة التي كان يعمل بها لخسارة، وكان يتقاضى راتباً لا يتعدى 3000 درهم، وأشار إلى أن أسرته مكونة من ثمانية أفراد، يعيشون جميعاً على مساعدة مادية من أحد الأقارب، كما أن جميع إخوته ليس لديهم أي مصدر آخر للدخل.

الابن:

. أصبحتُ عاطلاً عن العمل، ولديّ أسرة تتكون من 8 أفراد، ونعيش على إعانة مادية من أحد الأقارب.