مؤسس «بيور جولد» يدعم برامج غسيل الكلى لـ «دبي الخيرية» بمليون درهم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعاً من مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيور جولد»، فيروز ميرشانت، بقيمة تجاوزت المليون درهم، لدعم برامج غسيل الكلى التي تقدمها الجمعية لمرضى الكلى، في إطار حرصه على تقديم المساعدة اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من أجل تجاوز محنتهم الصحية، وأشارت الجمعية إلى توجيه هذه الأموال لتغطية تكاليف العلاج لعدد كبير من المرضى.

وعبّر عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، خالد العلماء، عن شكره وتقديره لفيروز ميرشانت على هذا التبرع الكريم، الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة مرضى الكلى، وتمكينهم من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي قدر الإمكان.

وأضاف: «هذا الدعم ليس مجرد إسهام مالي بل شهادة على إيمان مجموعة (بيور جولد) بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم المجتمع، ونحن نفخر بالتعاون بيننا وبين المجموعة ودعمها المُتواصل للعمل الإنساني في دولتنا الحبيبة بشكل عام، ولبرامج ومبادرات (دبي الخيرية) على وجه الخصوص، ما سيمكننا من تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل أكبر عدد ممكن من المرضى ذوي الدخل المحدود، وتعاوننا المثمر مع مجموعة (بيور جولد) مثال يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري».

وأعرب فيروز ميرشانت عن خالص امتنانه لجمعية دبي الخيرية لتفانيها في إحداث التغيير الإيجابي المؤثر، وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في مبادراتها الإنسانية التي تجسد التراحم والالتزام بخدمة المجتمع، معبّراً عن إيمانه الراسخ بأن الحصول على رعاية طبية عالمية المستوى هو حق أساسي لكل فرد.