تعاون بين «دار البر» و«أمنيات» لدعم وتمكين أصحاب الهمم

وقّعت جمعية دار البر اتفاقية تعاون مع مركز أمنيات لرعاية أصحاب الهمم، تهدف إلى توفير الدعم المالي والخدمي لأصحاب الهمم، وتعزيز تمكينهم في المجتمع، تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الدور الريادي للجمعية في العمل الخيري والتنموي، والتزام مركز أمنيات بتقديم أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية لأصحاب الهمم.

وتشمل الاتفاقية تقديم جمعية دار البر دعماً مالياً لمركز أمنيات، من خلال جمع التبرعات لصالحه، ومساعدة المركز في الترويج لاحتياجاته عبر قنواتها المتاحة، إضافة إلى تقديم مشروع «باص» خاص بأصحاب الهمم وعرضه على المتبرعين لتأمين وسائل نقل ملائمة لهم.

في المقابل، يعمل مركز أمنيات على تشكيل لجنة طبية وفنية استشارية لتقييم وتشخيص الحالات المرضية، ورفع تقارير معتمدة للجمعية، إضافة إلى ذلك، سيقدم المركز استشارات مجانية لموظفي الجمعية والمتطوعين في ما يخص أطفالهم من أصحاب الهمم، مع توفير خصومات تصل إلى 50% على خدمات التشخيص والتقييم، و20% على الجلسات العلاجية والرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في المركز.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، قائلاً: «نحن نؤمن في جمعية دار البر بأهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الخيرية والمراكز المتخصصة لتحقيق أكبر أثر إيجابي في المجتمع، وهذه الاتفاقية تعكس التزامنا المستمر بدعم أصحاب الهمم، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من نسيج مجتمعنا، ونحرص على تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهم، سواءً من خلال التمويل، أو من خلال التوعية والترويج لمشاريع تهدف إلى تحسين جودة حياتهم».

وأضاف الفلاسي: «نأمل أن يكون هذا التعاون خطوة نحو تعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ونتطلع إلى مشاريع مستقبلية مشتركة مع مركز أمنيات، تسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولية واحتواءً لجميع فئاته».

وقال مدير عام مركز أمنيات لأصحاب الهمم، عادل حسن المرزوقي: «يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية دار البر التي تعد شريكاً استراتيجياً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الخدمات التي نقدمها لهم، كما أننا سنعمل على تقديم خدمات تشخيصية وتأهيلية عالية الجودة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم، حيث نتطلع إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس من خلال هذه الاتفاقية، ونتمنى أن تكون خطوة أولى نحو تعاون مستدام يخدم هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً».

وتستمر الاتفاقية بين جمعية دار البر ومركز أمنيات، لمدة عام ميلادي واحد، مع إمكانية تجديدها.

. الاتفاقية تشمل تقديم مشروع «باص» خاص بأصحاب الهمم، وعرضه على المتبرعين لتأمين وسائل نقل ملائمة لهم.