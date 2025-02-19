«خليفة الطبية» تنقذ مسناً عمره 79 عاماً تعرّض لحادث خطر

حققت مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) إنجازاً طبياً مهماً، بتمكنها من إدارة حالة حرجة ومعقدة لمريض يبلغ من العمر 79 عاماً، تعرّض لإصابات خطرة جراء حادث سير، ما يعزز التزام المدينة بتقديم خدمات الطوارئ الشاملة، والرعاية الصحية المتكاملة.

ودخل المريض إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث كان يعاني فشلاً في الجهاز التنفسي، ونزيفاً داخلياً، إضافة إلى كسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسمه، فخضعت حالته لتقييم شامل من قبل خبراء متخصصين في جراحة العظام والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الصدر.

وتولى إدارة الحالة استشاري جراحة عظام الأطفال، الدكتور كين كاليفي كونتيو، وأستاذ واستشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الاصطناعية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور محمد خطاب، اللذان قادا فريقاً طبياً عالي التخصص لتنفيذ نهج متعدد التخصصات في العلاج.

وشمل العلاج إجراء سلسلة من العمليات الجراحية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأوضح الدكتور كونتيو أن «هذه الحالة تؤكد المستوى العالي الذي يميز مدينة الشيخ خليفة الطبية من حيث التعاون متعدد التخصصات، والالتزام الكامل برعاية المرضى».

وأضاف: «تسهم خبراتنا الجماعية واستخدام التقنيات الطبية المتطورة في الوصول إلى نتائج إيجابية لمرضانا».

من جانبه، أشار الدكتور خطاب إلى أن «رحلة المريض نحو التعافي تعد مثالاً قوياً على نهجنا المتكامل في الرعاية الصحية، وهو دليل على تفاني فرقنا الطبية، وقوة بنيتنا التحتية للرعاية الصحية».

وتعكس هذه الحالة التميز الطبي في منظومة بيورهيلث للرعاية الصحية، ما يسلط الضوء على التزامها بتوفير رعاية استثنائية عبر المرافق المتطورة وثقافة الابتكار والتميز الطبي.

. المريض دخل المستشفى يعاني فشلاً في الجهاز التنفــــسي، ونزيفاً داخلياً، وكسوراً متعددة في أنحاء متفرقة من جسده.