«جاهزية» تطلق برنامجاً وطنياً متخصصاً في طب الحروق

أطلقت المبادرة الوطنية للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، أول برنامج وطني معتمد دولياً لتطوير مراكز طب وجراحة الحروق في الدولة.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات وتعزيز الجاهزية للاستجابة الطبية المتكاملة خلال الطوارئ والكوارث، ويستهدف العاملين الصحيين في مجالات جراحة الحروق، والطوارئ، والعناية المركزة، والتخدير، والتمريض، وفق منهج معتمد محلياً ودولياً.

ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه، حيث تم اعتماده من قبل مؤسسات دولية عدة بارزة، كما حصل على اعتمادات علمية من دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويشمل البرنامج سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير مراكز طب وجراحة الحروق في إمارات الدولة، من أبرزها تدشين أول برنامج تدريبي تخصصي في طب الحروق معتمد دولياً، وأول مركز وطني متنقل للحروق، وتأسيس أول أكاديمية متخصصة في طب الحروق، وتبني «جائزة الإمارات للحروق» لتحفيز وتطوير وحدات الحروق في المستشفيات الحكومية والخاصة، وتعزيز منظومة الخدمات العلاجية والبحثية والتوعوية في الدولة.

وتزامناً مع إطلاق البرنامج الوطني التدريبي للحروق، انعقد «ملتقى أبوظبي لطب الحروق» في دورته الثانية، بمشاركة 200 طبيب وفني من المؤسسات الصحية ذات العلاقة بتخصصات الحروق، إلى جانب أطباء الطوارئ والجراحة العامة والتجميلية والرعاية الأولية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس برنامج «جاهزية»، الدكتور عادل الشامري العجمي، أهمية البرنامج في توحيد معايير التدريب الطبي التخصصي للعاملين في مراكز الحروق وأقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة وفق منهج معتمد دولياً.

من جانبه، أوضح رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، البروفيسور روبرتو، أن الملتقى يسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية التخصصية في تشخيص وعلاج الحروق وتحسين الخدمات العلاجية والجراحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الملتقى تضمن محاضرات علمية وورش عمل ودورات تدريبية وتمارين محاكاة واقعية.

وأكّدت رئيسة المجلس الإماراتي لطب الحروق، الدكتورة نورة العجمي، أن اعتماد أبوظبي مركزاً تدريبياً عالمياً للتميز في طب الحروق، يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية، ويتيح للمنشآت الصحية فرصة للتحسين والتطوّر المستمر في هذا المجال.