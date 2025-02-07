«أم محمد» تعاني سرطان القنوات المرارية وتحتاج إلى علاج بـ 139.9 ألف درهم

يهدد سرطان القنوات المرارية حياة (أم محمد - سودانية - 60 عاماً)، منذ ثمانية أشهر، وتحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي، بكلفة 139 ألفاً و987 درهماً، إلا أن ظروفها المادية الصعبة تحول دون قدرتها على توفير المبلغ، وتنتظر مساعدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة.

وأكدت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن المريضة في مرحلة متقدمة من السرطان، وهناك خطورة متزايدة على حياتها في حال تأخرها عن تلقي علاج كيماوي وإشعاعي في أسرع وقت ممكن.

وتروي المريضة (أم محمد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض قائلة: «قبل أشهر عدة شعرت بألم شديد في البطن، يؤدي إلى عدم استقرار الطعام في معدتي، فساعدتني صديقتي على الذهاب إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وطلبت الطبيبة بعض الفحوص والتحاليل لمعرفة سبب القيء المستمر».

وأضافت: «أخبرتني الطبيبة بوجود ورم في القنوات المرارية الصفراوية، يحتمل أن يكون سرطانياً، وتم تحويلي إلى قسم الأورام في المستشفى، لاستكمال الفحوص اللازمة، وتبيّن وجود ارتفاع حاد في كرات الدم البيضاء، إضافة إلى وجود ورم سرطاني في القنوات المرارية، ونصحتني الطبيبة بسرعة البدء في العلاج فوراً للسيطرة على المرض».

وتابعت: «أعيش حالة حزن شديد، لأنني ليس لدي أي معيل، ولا أعلم كيفية تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، كما أنني أعيش على إعانة مالية من صديقتي، لا تكفي المتطلبات الأساسية».

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كُلفة العلاج، قبل أن ينتشر السرطان في بقية جسمها ويقضي عليها.

سرطان القنوات الصفراوية

يُعد سرطان القنوات الصفراوية نوعاً نادراً من السرطان، ينشأ في القناة الصفراوية الرئيسة، وهي الأنبوب الذي ينقل العصارة الصفراوية من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

المريضة:

. ليس لدي أي معيل، وأعيش على إعانة مالية من صديقتي، لا تكفي المتطلبات الأساسية.