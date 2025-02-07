«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلق «اللطف يجعلنا أقوى»

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أولى فعالياتها خلال عام 2025 بعنوان «اللطف يجعلنا أقوى»، مستهدفةً طلاب الصفوف الثاني والثالث والرابع، بإحدى مدارس دبي، في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال. وتأتي الفعالية كجزء من البرامج التوعوية المستمرة للمؤسسة، التي تسعى إلى تعزيز بيئة إيجابية للأطفال، تجمع بين التعلم والتفاعل، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، بما ينسجم مع معطيات عام المجتمع 2025، وأجندة دبي الاجتماعية 33، لتنشئة جيل واعٍ ومسؤول قادر على بناء مجتمع أكثر تماسكاً.

وتضمنت الفعالية سلسلة من الأنشطة التفاعلية المصممة لتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنمية تقديرهم لذواتهم، وتعليمهم طرقاً صحية للتعبير عن مشاعرهم، حيث تم تنفيذ ورش عمل إبداعية مثل «كلماتك لها تأثير» التي تسلط الضوء على أهمية استخدام الكلمات الإيجابية في التواصل، وتأثيرها في الآخرين. وشملت الفعالية تمارين التنفس لمساعدة الأطفال على التحكم بالغضب، وقبول الاختلافات، والتعامل مع المشاعر بطريقة صحية وبناءة، وبلغ عدد المستفيدين منها 110 أطفال.

وتم تنظيم جلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، التي تهدف لإلهام الأطفال لاكتشاف إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ مفاهيم التسامح، وتقبل الآخر، وتعزيز ثقافة اللطف والتعاطف. وركزت الجلسات على رفع الوعي لدى الأطفال حول مخاطر التنمر، وأهمية التصدي له بأساليب إيجابية، وتشجيعهم على استكشاف عوالم الكتب والقراءة كوسيلة لاكتشاف الذات وتوسيع مداركهم، وبلغ عدد المستفيدين 50 طفلاً. وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، أن الفعالية تجعل الأطفال أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة ومسؤولية.