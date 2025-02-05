«خيرية الشارقة» تكثف جهودها لتوفير 3000 سلة رمضانية

تدعو جمعية الشارقة الخيرية أهل الخير إلى التبرع لتجهيز 3000 سلة رمضانية، لتوزيعها على 25 ألف مستفيد من الأسر المتعففة، ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل.

وأشارت الجمعية إلى أن كل سلة تشتمل على 10 أصناف من المواد الغذائية التي يعرفها الجميع، والتي جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع أذواق أهل البلد والمقيمين.

وقال مدير إدارة المساعدات بالجمعية، محمد سليم المنعي، إن قيمة السلة الواحدة تراوح بين 300 درهم للأسرة الصغيرة و500 درهم للأسرة الكبيرة، وهي قيمة لا تساوي شيئاً مقارنة بالأثر الكبير الذي سيحدثه التبرع في نفوس أولئك الذين ينتظرون أن تُلامسهم يد الرحمة، موضحاً أنه تم التنسيق مبكراً مع منافذ البيع لتوفير المواد الغذائية اللازمة من قوت أهل البلد، كي يطمئن الجميع بأن هذه السلال ستصل إلى المستفيدين بكل ما يحتاجون إليه من أطعمة صحية ولذيذة، ليتمكنوا من تفريغ قلوبهم للعبادة في هذا الشهر الكريم.

وأضاف أن الهدف ليس فقط تقديم الطعام، بل أن نعيد إلى الأسر المتعففة شعور الكرامة والعزة، وأن نزرع في قلوبهم الأمل بأن هناك من يفكر فيهم، ويمد لهم يد العون، ويشاركهم فرحة شهر رمضان، ليستقبلوا الشهر الكريم مطمئنين بأن احتياجاتهم الغذائية قد تم تأمينها، بفضل الله، ثم بفضل المتبرعين الكرام.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى توسيع دائرة الخير والرحمة، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يميز مجتمعنا في هذا الشهر المبارك.

وأوضح المنعي أنه يمكن للمحسنين تقديم تبرعاتهم لهذا المشروع الخيري عبر طرق عدة مريحة وسهلة، حيث يمكنهم القيام بالتحويلات البنكية إلى حسابات الجمعية المخصصة، أو الدفع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية باستخدام الرابط الذكي، كما يمكن التبرع باستخدام بطاقات الائتمان عبر منصات «أبل باي» و«سامسونغ باي»، علاوة على ذلك يمكن التبرع بشكل نقدي من خلال زيارة مقر الجمعية وفروعها في جميع مدن الإمارة.

. كل سلة تشتمل على 10 أصناف غذائية، قيمتها من 300 درهم للأسرة الصغيرة إلى 500 درهم للأسرة الكبيرة.